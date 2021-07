Térképre tették Budapest rejtett kincseit: ezekről a helyekről kevesen tudnak

A Google Térkép szolgáltatásait naponta több mint egymilliárd ember használja annak érdekében, hogy útbaigazítást kapjon, új helyszíneket és útvonalakat fedezhessen fel. A Térkép szolgáltatás folyamatosan fejlődik, így a valós idejű navigációnál nem csak az útvonalakról, azok forgalmi adatairól kaphatunk adatokat, hanem úticélunkról is számtalan hasznos információval szolgál. Többek között az élő adatok révén egyes helyek népszerű időszakairól ad tájékoztatást, az Utcakép pedig 360°-os fotók és Élő kép segítségével mutatja be az úticélt. Pamkutya és Zubreczki Dávid segítségével új, izgalmas budapesti helyszínek kerültek fel a Térképre, amelyek eddig kevésbé voltak dokumentálva.

A Google célja, hogy innovatív szolgáltatásai révén segítséget nyújtson a világ jobb megismeréséhez, az abban való sikeres tájékozódáshoz. A Térkép és annak Utcakép szolgáltatása a legnépszerűbb alkalmazások közé tartozik. Felkérték Pamkutyát, a népszerű YouTubert, valamint Zubreczki Dávid városszakértőt, az Urbanista blog alapítóját, hogy mutassanak be eddig kevésbé dokumentált, izgalmas helyszíneket, azok történeteit, és a 360°-os kamerával befotózott felvételeiket töltsék fel az Utcakép szolgáltatásába. Három különleges helyszínt választottak, ezek a Kincsem Park, az Északi Járműjavító két csarnoka; az Operaház előadótereként működő Eiffel Műhelyház, illetve a Közlekedési Múzeum új kiállítótereként szolgáló Dízelcsarnok, végül Budapest legnagyobb tava, a Naplás-tó.

Emlékszem néhány éve még teljesen lenyűgözött, hogy az egész világ be van fotózva műholdról, és például a saját házamat is megnézhetem, képes voltam a világ másik táját is böngészni órákig. A kezdeti műholdképek is jók voltak, de ma már egészen elképesztő minőségűek, sőt térben is megjelennek, amit még alig tudok felfogni, emellett más égitestek térképét is megtekinthetjük

- fejtette ki Pamkutya.

Az Operaház Eiffel Műhelyháza az ország legnagyobb mozdonyjavítójának, az Északi Járműjavítónak a legnagyobb, 96 mozdony elhelyezésére alkalmas Eiffel Csarnokában kapott helyet, amely az 1880-as években épült ugyanazzal a technológiával mint az Eiffel torony

– mondta el Zubreczki Dávid városszakértő. Kiemelte, hogy a csarnok most az Operaházhoz tartozik és főleg próbatermek, raktárak és műhelyek találhatók benne, de itt készítik és tárolják a jelmezeket és díszleteket is, emellett előadások helyszíneként is funkcionál. A szomszédban található Dízelcsarnok modernebb technológiával épült, és itt javították a dízelmozdonyokat. A hely Utcakép fotókon is látható érdekessége, hogy megmaradt a mozdonyok mozgatására használt tolópad. A csarnokban, “Volt egyszer egy Északi” címmel a Közlekedési Múzeum új kiállítása nyílt, amely a hely működését mutatja be - tette hozzá a szakértő.

A harmadik helyszín az 1997-óta természetvédelmi védettséget élvező Naplás-tó volt. A két felderítő, a tó közepéről egy felfújható gumicsónak segítségével készített 360°-os fotókat. A forgatáson kiderült, hogy Pamkutyáék és Zubreczki Dávid is a közelben nőttek fel. Budapest legnagyobb tava Európában is egyedülálló, hiszen máshol nincs ekkora összefüggő láprét, ami városban van és természetvédelmi terület. Az érdeklődők a különlegesen sokszínű élővilággal rendelkező tavat a frissen átadott kilátóból csodálhatják meg. A Pamkutyáék által elkészített videó ezen a linken érhető el. A Google Térkép felületén bárki megoszthat képeket, amelyet saját 360°-os, vagy akár a mobiltelefon hagyományos kamerájával készít.

5+1 eszköz, amellyel te is felfedezheted lakhelyed rejtett kincseit