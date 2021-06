Horvátország tovább enyhített a határátlépésen: ezek a legújabb szabályok

Horvátország tovább enyhített a határátlépésen, azok, akik a schengeni országokból érkeznek, a koronavírus elleni oltás második adagjának felvétele után azonnal átléphetik a határt, korábban erre 14 napot kellett várni - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület pénteki sajtótájékoztatóján.

Meghosszabbították a vendéglátóhelyek nyitvatartási idejét is, a korábbi 23 óra helyett éjfélig tarthatnak nyitva, valamint engedélyezik a beltéri sportolást és versenyek megrendezését. Azzal a feltétellel, hogy továbbra is legfeljebb száz főben határozták meg a résztvevők felső létszámhatárát. A határátlépésre vonatkozó többi rendeletet továbbra is érvényben marad.

Egy oltással a Pfizer/BioNTech-, a Moderna- és a Szputnyik V vakcina esetében az első dózisának felvételétől legalább 22 napnak kell eltelnie, de nem haladhatja meg a 42 napot, míg az AstraZeneca-féle oltóanyag első adagjától szintén 22 napnak kell eltelnie, de nem haladhatja meg a 84 napot. Az összes többi vakcina esetében csak két dózissal lehet korlátozások nélkül beutazni az országba.

Azok, akiket nem oltottak be, és nem estek át a fertőzésen, a mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy 48 óránál nem régebbi, az EU-által elfogadott antigén gyorsteszt felmutatásával léphetik át a határt.

Horvátországban az elmúlt 24 órában 134 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma elérte a 358 3979-et. A vírus okozta Covid-19 szövődményeinek következtében 13-an haltak meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8123-ra emelkedett. Kórházban jelenleg 465 beteget ápolnak, közülük 44-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 386 564-en kaptak védőoltást, közülük 656 325-nek már a második adag vakcinát is beadták.

Ahhoz, hogy sikerüljön a kormány terve, és június végéig beoltsák a felnőtt lakosság felét, még legalább 300 ezer embernek kell megkapnia valamelyik vakcina első adagját. A szomszédos Szlovéniában szerdára 122 új esetet jegyeztek fel, és ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 255 ezret. Az elmúlt napon négy beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4715-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 165-en vannak kórházban, 48-an közülük intenzív osztályon.

A valamivel több mint kétmillió lelket számláló országban védőoltást eddig 751 320-an kaptak, közülük 521 590-en már a második adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 43,5, illetve 30,2 százaléka. A kormány csütörtöki ülésen további egy héttel meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat. Egyedül a kulturális rendezvények terén tett engedményeket, ezeken már ételt és italt is fel lehet szolgálni.

Ljubljana további országokat vett le a vörös és sötétvörös besorolású országok listájáról. Szombattól többek között Horvátországból, Csehországból és Németországból is korlátozások nélkül lehet belépni Szlovéniába, Magyarország már a múlt szombaton lekerült erről a listáról.