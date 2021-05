Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. május 24.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2021. május 24., hétfő.

Névnap

Eszter, Eliza

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 348.59 Ft

CHF: 318.62 Ft

GBP: 404.9 Ft

USD: 286.06 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2021. május 16.

A Hatoslottó nyerőszámai a 19. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 14, 18, 22, 35, 40



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

6-os találat: 1 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 55 db

4-es találat: 2018 db

3-as találat: 30064 db



Befektetés, tőzsde

Országos középtávú előrejelzés

BUX index:OTP:MOL:RICHTER:

2021.05.25: Főleg az ország délkeleti felén a gomolyfelhők mellett általában több órára kisüthet a nap, ugyanakkor egy hidegfront vékonyodó, szakadozó felhősávja vonul északnyugatról délkelet felé. Hazánk északnyugati felén többfelé, másutt helyenként valószínű záporeső, zivatar, néhol heves zivatar is lehet, később nyugaton eső is előfordul. A kezdetben déli, délkeleti szél északnyugatira, nyugatira fordul, többfelé megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is várhatók. Hajnalban 10, 17, délután 16, 29 fokot mérhetnek, az északnyugati országrészben lesz a hűvösebb, délkeleten, keleten a nyáriasan meleg idő.

2021.05.26: Többnyire derült vagy gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. Az északi, északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. Hajnalban 4, 12, a délutáni órákban 19, 24 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Továbbra is alacsony marad a légszennyező anyagok koncentrációja. (2021.05.24. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hullámzó frontzóna alakítja időjárásunkat, emiatt kettős fronthatásra számíthatunk. Náluk legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás léphet fel. (2021.05.23)

Akciók

