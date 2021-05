Őrület! Ennyit keresnek olasz gasztrotúrákkal a magyar vállalkozók

Az elmúlt egy-másfél évtizedben egy teljesen új ágazat nőtte ki magát a turizmusban. A járvány ugyan itt is okozott gondokat, de a gasztronómiai témájú tematikus utak továbbra is igen népszerűek. Az új iparág természetesen a vállalkozó kedvű magyarokat is vonzza. A világjárvány ugyan most kicsit visszavetette a biznisz-modellt, de a Pénzcentrum iparági információi szerint a gasztrotúrák az járvány miatt hozott korlátozások részleges feloldásával máris újraindultak. Az ágazat trendjeiről Olaszországban és Thaiföldön, gasztroturizmusból élő, jellemzően gasztrotúrákat szervező magyar vállalkozókat kérdeztünk.

Hol van már az az idő, amikor a televízióban először láthattunk főzőműsort? Emelkedtek az ingerküszöbök. Főzünk a jéghegy tetején, hajón, a pajtában, szigeten, szóval a világ számos táján. A főzésen keresztül kibontakozott több új olyan iparág, mely itthon is csábít bennünket, bortúrára, főző- és sütő-kurzusra, készíthetünk kenyeret vagy sajtot, szóval kíváncsiságunkat kielégíthetjük. És, ha vágyunkat tovább szeretnénk fokozni, akkor többletpénzt áldozva, igényeinket még egy személyre szabott nyaralással is megspékelhetjük.

A gasztronómiai témájú tematikus utak igen népszerűek, itthon és a világban is. Az emberek kíváncsiak, élményekre vágynak, újra és újra. Egy utazás sokunk számára rég nem arról szól, hogy egy hétig fekszünk a tengerparton, hanem velünk született kíváncsiságunkat szeretnénk kielégíteni gasztro-és kulturális vonalon. A turizmus új utakon jár. Főleg azok az országok ennek nyertesei, amelyek bővelkednek alapanyagban és a klímájuk is kedvező. Látva az igényeket, az elmúlt évtizedben egy teljes ágazat épült rá az igényekre, és sok magyar is ebből igyekszik megélni külföldön.

Az új iparág természetesen a vállalkozó kedvű magyarokat is vonzza. A világjárvány ugyan most kicsit visszavetette a biznisz-modellt, de a Pénzcentrum iparági információi szerint a gasztrotúrák a járvány miatt hozott korlátozások részleges feloldásával máris újraindultak. A Pénzcentrum az ágazat trendjeiről Olaszországban, gasztroturizmusból élő, jellemzően gasztrotúrákat szervező magyar vállalkozókat is megkérdezett.

Csillik Nóra több mint 20 éve él Olaszországban, Spelloban. Kereskedelemi területről váltott át a gasztronómiára, mely gyerekkori szenvedélye. Főzőtanfolyamokat, gasztrotúrákat szervez elsősorban magyar pároknak, családoknak, illetve kisebb csoportoknak 6-10 főig. Gnocchi, ravioli, tortellini és az igazi tradicionális umbriai konyha ismereteit adja át egy jó pohár bor es sok nevetés társaságában. Elsősorban azoknak, akik szeretnék megismerni Umbriát, Spellot egy “helyi” szemszögéből útikalauzokban fel nem tüntetett helyeken.

Mint arról Csillik Nóra beszámolt, egy kétszemélyes főzés, mely egy házi tészta elkészítését foglalja magában, 50€/ fő áron érhető el náluk, míg egy félnapos túráért, melyhez jár egy ebéd-menü is, 65€/fős díjat kell kifizetni. Amennyiben egy teljes hosszú hétvégére tartunk igényt, kirándulásokkal és esti főzőtanfolyammal, akkor két főre 500€ kell kicsngetnünk. Ha pedig olyan különlegességre vágyunk, mint például az olívaolaj sommelier kurzus, akkor 150€/fős díjjal, míg a szarvasgomba keresés kutyával és feldolgozása vacsoraként 150€/fős díjjal kalkulálhatunk.

Tekintve, hogy egyedül Csillik Nóra az ötletgazda, a szakács, a PR és még sorolhatnánk, hogy mi, így személyre szabottan igazodik a hozzá ellátogató vendégekhez. "Minden a személyes kapcsolaton múlik" - mondja, "úgy a vendég felé és az ottani partnerekhez is." Szabadidejében is szenvedélyesen kutatja az új lehetőséget. Az árajánlat mindig személyre szabott. Szállásfoglalás a vendég egyéni feladata. A vendégek nagyrésze visszajáró, és ez mindig óriási pozitív megerősítést ad számára.

Vannak persze szép számmal, akik ezt a személyre szabott vendéglátást még tovább fejlesztették. "Hosszú évekkel ezelőtt párommal mi magunk is részt vettünk külföldön hasonló túrán és annyira magával ragadó volt az élmény, hogy ez indított el bennünket azon az úton, hogy immár hetedik éve rendszeresen tartunk kurzusokat Olaszországban és pár éve már Thaiföldön is" - mesélte a Pénzcentrumnak Mikael C. Szabo és Bencze Viki, kik együtt szervezik, vezetik a Culinariumot.

Az év nagy részét végig főzzük és barangoljuk vendégeinkkel a világot, akik már szinte a barátaink. Az, hogy mára itt tartunk hosszú évek áldozatos munkája és egyben szenvedélye is. Kurzusainkkal egy igényesebb vendégkört céloztunk meg, akik idegen tájak felfedezésén túl valami különleges élményt szeretnének cserébe kapni. 2019 évben vendégeink 37%-a visszatérő volt; és van olyan is, aki 2021-ben immár nyolcadik alkalommal tér vissza hozzánk

- árulták el a vállalkozók, és azt is hozzátették, hogy vendégeik folyamatosan „járják a világot”, tehát magas az ingerküszöbük. "Ha veszünk egy nyolc napos túrát, amely tartalmaz például több nagyvárosba való látogatást, többszöri közös főzést és pincevezetést borkóstolóval, és olyan különleges programokat is, mint a szarvasgomba-keresés vagy az olívaolaj-szüretelés, piaclátogatás, illetve sajt-, bor-, olaj-, sonka-, halkóstolás, na meg a teljes ellátás, szállással, akkor 1290 eurós csomagárral kallkulálhat az érdeklődő" - tette hozzá Bencze Viki.

Pár éve döntöttünk úgy, hogy kipróbálunk más földrészt is, így találtunk Thaiföldre mely élelmiszer alapanyagokban és főzési kultúrában a világ ranglista élén található

– veszi át a szót Mikael. Egy ugyancsak nyolc napos túra, amely - a szokásos főzésen és különleges ételek megkóstolásán túl olyan érdekes látnivalókkal kecsegtet, mint organikus kertészet látogatás, elefántmenhelyen etetés-fürdetés, botanikus kert látogatás, "night market", selyemkelme gyár látogatása - szállással és gyakorlatilag “all inclusive” ellátással 1590€, ehhez persze még hozzájön az útiköltéség is. Mint mondja, ez nem kicsi összeg, de nemzetközi viszonylatban még így is szerénynek mondható.

Azon kérdésünkre, miszerint mennyire jövedelmező ez a vállalkozás, illetve beváltotta-e a hozzáfűzött reményeiket, Vikitől megtudtuk, igencsak megéri ezzel foglalkozni. Azt persze nyomban hozzá is tette, "ahhoz, hogy hosszú távon is nyereséget tudjunk realizálni, vendégeinknek élményekkel kell hazatérnie, ez pedig komoly szervezést igényel, ami nagyon kemény munka.

Az elején ebbe az iparágba nagy tervekkel és összeszedett magántőkével vágtunk bele, a nyereséget az évek során pedig újra és újra visszaforgattuk vállalkozásunkba

- tette hozzá.

Mit tudnak a nemzetközi szolgáltatók?

Ha megnézzük például a Spain Guides internetes hirdetését, szembetűnő, hogy egy rövidke, 2 órás boros gyalogtúra (a borkóstolás mindössze 4 féle bort, és némi csipegetnivalót tartalmaz) 60 fontba, vagyis több mint 24000 forintba kerül. A Viatos portugál internetes oldalon egy Privát bortúra (2 borászat meglátogatásával) Szetubál régiójában 165 dollár, vagyis közel 50000 forint.

És ezt még mindig lehet fokozni azzal, ha a VIPSERVICESMALLORCA ajánlatát szeretnénk igénybe venni, ahol nemzetközi magánszakácsok, privát transzfer és sofőr, VIP szállítási szolgáltatás, Wellness szolgáltatással keresik a gazdag vendégek kegyeit. Az árak egyediek. Meg lehet rendelni bármilyen flancos ételt a világból melyet a legjobb szakácsok készítenek el nekünk. A cég teljes körű concierge-szolgáltatást kínál, a testre szabott személyes élmények megtervezésétől a napi általános életmód-menedzsment megszervezéséig, hogy megfeleljen az igényesebb ügyfeleknek.

Két riportalanyunk egybehangzóan számoltak be arról, hogy ők ehhez képest másfajta életérzést adnak vendégeiknek, amelyért cserébe sok esetben barátságot kapnak vissza. Mint mondják, a siker napi szinten érezhető. A főzőtúrák árai tehát széles skálán mozognak, sok esetben nem kifejezetten az olcsóbb kategóriába tartoznak. Egy ilyen túra árában az odautazás költségén kívül a szállás, az ellátás, a tanfolyamok díja, a különböző kirándulások, belépők, sőt még korlátlan italfogyasztás is benne foglaltatik. Már csak szándék és pénz kell hozzá.

Fontos! Így utazhatsz most Olaszországba

A Konzuli Szolgálat weboldalán található friss információk szerint Magyarország továbbra sem javasolja az utazást a világjárvány miatt! Mint írják, összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől Olaszország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került.

A világjárvány miatt tehát nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de a beutazás az Európai Uniós tagállamokból, így Magyarországról is lehetséges. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a hatályos olasz egészségügyi miniszteri rendelet speciális beutazási szabályokat állapít meg 2021. július 31-ig.

Eszerint az EGT tagállamokból (ideértve Magyarországot) Olaszországba beutazó személy az utazást legfeljebb 48 órával megelőzőleg elvégzett PCR /antigén gyorsteszt negatív eredményének bemutatására köteles, melynek hiányában 10 napos járványügyi megfigyelésnek és karanténnak veti alá magát Olaszország területén. A beutazó köteles továbbá a lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál bejelentkezni, és nyilatkozatot tenni.