Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. május 6.)

Névnap

Ivett, Frida

Deviza árfolyam

EUR: 359.08 Ft

CHF: 327.28 Ft

GBP: 415.9 Ft

USD: 299.04 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2021. május 5.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 5, 12, 19, 22, 23, 27



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 72 db

5-ös találat: 2800 db

4-es találat: 45148 db



Befektetés, tőzsde

Országos középtávú előrejelzés

BUX index:OTP:MOL:RICHTER:

2021.05.07: Reggel, délelőtt mindenütt erősen megnövekszik, megvastagszik, majd késő délután, este észak, északnyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Éjszakára az ország nagyobb részén már akár ki is derülhet az ég. Reggelig helyenként valószínű kisebb eső, zápor, napközben egy hidegfront összefüggőbb csapadékrendszere vonul észak felől dél, délkelet felé. Napközben többfelé előfordul eső, zápor, főleg az északkeleti és a déli, délkeleti megyékben néhol zivatar. Egy-egy zápor majd a front mögött is lehet. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a délnyugati, majd az északnyugati, nyugati szél. Zivatar környékén átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 3, 11 fokról általában 13 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de a déli határnál a délelőtti órákban még 20, 21 fokot is mérhetnek.

2021.05.08: Reggel még nagyrészt derült lesz az ég. Napközben is jobbára derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, de főleg az ország északkeleti harmadán helyenként erősebben megnövekszik a gomolyfelhőzet. Este a nyugati tájak fölé kevés fátyolfelhő sodródhat. Az északkeleti vidékeken néhol előfordulhat kisebb záporeső, másutt nem valószínű csapadék. Sok helyütt megélénkül az északnyugati szél. Hajnalban általában 2, 8, a fagyzugos, szélcsendes helyeken -3, +1 fokot mérhetnek. Délutánra 14, 19 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2021.05.06. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2021.05.05)

