Megrohanták a magyarok a bankokat: fejvesztve adósodnak el, mintha nem lenne holnap

Amióta a koronavírus világjárvány tavaly március óta erőteljes hatást gyakorol a magyar lakosság mindennapjaira, a hitelek felvétele iránt sem volt egetverő a lelkesedés. Azonban úgy tűnik, márciusban visszatért a magyarok bátorsága: a felvett lakáskölcsönök, személyi hitelek, és babaváró támogatások összege meghaladja a tavaly márciusi szintet, amire egy éve nem volt példa. A növekedés nemcsak lakáshitelek területén kiugró - hiszen ezt szinte borítékolni lehetett az otthonfelújítási hitel februári bevezetését követően -, a babaváró és személyi kölcsönök iránti kereslet is drasztikusan nőtt. Vajon mi hozhatta meg a magyar lakosság kedvét a hitelfelvételhez márciusban? Kifelé tartunka válságból, vagy más áll a háttérben?

A hitelfelvételi kedv már februárban kezdett éledezni, amikor is a januári mélyponthoz képest 23,6 százalékkal több kölcsönt helyeztek ki a pénzintézetek. Bár voltak erősebb hónapok a járvány alatt, mint 2021 februárja, viszont végre azt lehetett látni, hogy megtört a szeptember óta csökkenő tendencia. A személyi kölcsönök terén pedig különösen pozitívak voltak a tél végi adatok, hiszen utoljára ennél több hitelt 2020 márciusában fizettek ki az ügyfeleknek a bankok. 2021 márciusára pedig még ezt is sikerült túlszárnyalni, 37,45 milliárdnyi folyósított személyi kölcsönnel.

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint januárban még 23,1 milliárd, februárban 30,32 milliárd, márciusban pedig 37,45 milliárd forint volt a magyar háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek új szerződéseinek összege. Vagyis tavaszra újabb 23,5 százalékos havi növekedést láthattunk. Ez egyben azt is jelenti, hogy végre sikerült túlszárnyalni a tavaly márciusi adatokat - az utolsó olyan hónapét, amelyet még kevésbé érintett a koronavírus-járvány hitelezés szempontból (és amely után áprilisban sosem látott zuhanás következett).

Bár az éves szintű növekedés mindössze 1,4 százalékos, már az is hatalmas eredmény, hogy sikerült beérnie a hitelezésnek múlt évi, járvány előtti szintet. Viszont nemcsak a személyi kölcsönök terén láthatunk ilyen pozitív tendenciát: a babaváró kölcsönök kifolyósított összegei 14,8 százalékkal emelkedtek februárról márciusra, a lakáskölcsönök pedig 52,4 százalékkal! Az elmúlt bő négy évben nem volt soha ilyen mértékű az új szerződések összege egy hónapban: 104,72 milliárd forint.

Tavaly áprilisban három évvel vetette vissza a hitelezést a járvány, a lejtmenet pedig 2021 januárjában sem állt meg: igazi mélypontot hozott az évkezdés, ha a főbb lakossági hiteltípusok szerződéses összegeinek együttes értékét nézzük. Úgy tűnik, ez a csökkenő tendencia nemcsak hogy megtört februárban, de márciusban erőteljes felívelés kezdődött. Összesen csaknem 196 milliárdnyi hitelt adtak a háztartásoknak a bankok, szemben a februári kb. 146 milliárddal.

Miért éppen most?

Egy átlagos évben, amikor nem rázza meg a világot egy járvány, a december-január havi holtidőszakot ugyanúgy felívelés szokta követni február-március táján, ahogy az az első grafikonról is leolvasható. Tehát elméletileg a személyi kölcsönök felvétele normál körülmények között is hasonlóan alakul, ha csak a növekedést vesszük alapul. Azonban az összegekből már látszik, hogy 2021 sem egy tipikus év, hiszen az első negyedéves hitelfolyósítási adatok közelébe sem érnek a tavalyiaknak.

A "természetes" hatások mellett közrejátszhatott a hitelfelvételi kedv élénkülésében az a pozitívabb légkör is, ami megelőzte a harmadik hullámot. Február közepén ugyanis már lehetett tudni, hogy ismét felszálló ágba kerül a járványhelyzet, viszont előtte nem volt tudható, hogy ilyen hamar lesz harmadik hullám és akkor indult a konzultáció is a nyitásról. Így a két hullám között volt egy rövid, bizakodóbb időszak. A február elején igényelt személyi hiteleket pedig vagy még abban a hónapban, vagy március folyamán folyósították.

Valószínűleg a közeledő tavasz, de még inkább az otthonfelújítási támogatás is meghozta a lakosság kedvét a személyi kölcsönökhöz. A január 1-jétől igényelhető felújítási támogatás, és a februártól elérhető kölcsön hatására sokan gondolhatták át tavaszi-nyári felújítási terveiket. A tervezés maga után vonja azt is, hogy költségvetést csináltak a háztartások: mire elég a saját megtakarítás, kell-e hitel, és ha igen, mekkora összeg.

Tavaly év végén a lapunk által megkérdezett elemzők 2021 első negyedévére jósoltak felívelést, a januári mélypont viszont ezt nem igazolta. Lehet, hogy ehhez kellett a februári pozitívabb járványstatisztika, és már rohantak is rengetegen a bankba. Csakhogy ha egyéves összevetésben vizsgáljuk, ez a 30,31 milliárd forint még mindig eléggé elmarad a 2020. februári 46,87 milliárdos értéktől, 35,3 százalékos tehát az évi zuhanás mértéke. (Azt viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 2020 egészét nézve februárban volt a legtöbb személyi hitel felvétel.)

Az egyik hazai hitelintézet tapasztalatai is ezt erősítik meg: 2021 első hónapjaiban a korábbinál húsz százalékkal nagyobb összegű, átlagosan 1,7 millió forintos személyi hitelt igényeltek az ügyfelek a banktól, melyet az otthonfelújítási támogatás hatásának tartanak. Az ügyfelek hitelfelvételi célja között eddig is népszerű volt a lakásfelújítás, ez most még inkább dominál a tapasztalatok szerint.

A kamatoktól sem riadtak vissza

Ha volt is visszahúzó hatása annak, hogy a 2020 márciusában bevezetett THM-plafon 2021 januárjától megszűnt, és így már ránézésre nem tűnnek olyan csábítónak a banki ajánlatok, mostanra ez már a múlté. Ahogy az várható volt, az átlagos kamatok visszatértek az egy évvel korábbi szintre év elején. A szakértők szerint ahogy kifelé tartunk majd a járványból, a kamatok is emelkedni kezdenek majd, azonban ennek nem látni jeleit még.

Márciusban a kamatok a tavaly februári szint alá süllyedtek, az emelkedés is várat magára feltehetően. Ezt onnan lehet sejteni, hogy most a lakásfelújítási kölcsön erős konkurenciát jelent a személyi kölcsönöknek, ugyanakkor mint kiegészítő kölcsön a támogatáshoz, tovább nőhet a népszerűsége. Erőteljes növekedést a szakértők is csak a járvány lecsengése után várnak, amikor az anyagi helyzet stabilizálódik, többen mernek majd belevágni utazásba, nagyobb kiadásokat is vállalnak majd.

A fogyasztóbarát személyi kölcsönök is kapósak

A sok változás közül, amit a 2020-as év hozott a hitelek terén, az egyik nagy pozitívum, hogy már vannak a bankok kínálatában minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök is, a lakáskölcsönökhöz és biztosításokhoz hasonlóan. A lakosság számára valószínűsíthetően ezeknek a legvonzóbb tulajdonsága a végig fix törlesztőrészlet.

Főként azok számára jelenthet a kiszámíthatóság megkönnyebbülést, akik eddig inkább óvatosabbak voltak. Viszont attól függetlenül, hogy fogyasztóbarátnak van-e minősítve egy kölcsön, sok múlik azon is: melyik banknál igényel valaki személyi hitelt. A törlesztőrészletek, THM, és visszafizetendő összegek merőben eltérhetnek akár fogyasztóbarát egy ajánlat, akár nem. Könnyen becsaphatja az ügyfeleket például az úgynevezett kezdő törlesztőrészlet, ezért mindig érdemes alaposan körülnézni hitelfelvétel előtt, átgondolni a döntést.

Az a legjobb, ha a hiteleket minél többféle szempontból össze tudjuk hasonlítani, látjuk, mekkora lesz a futamidő végén visszafizetendő teljes összeg -ez sokat elárul arról, mennyire is éri meg felvenni azt a kölcsönt. Aki tudja, hogy hamarabb szeretne elő- vagy végtörleszteni nagyobb összeget, mint a futamidő vége, annak már a szerződés megkötésekor érdemes ennek költségével kalkulálni. Van olyan hitelkonstrukció, amelynél fix díj van, máshol viszont százalékos. Több millió forintnál már nem mindegy, hogy 1 vagy 3 százalékról beszélhetünk.

Az is kérdés lehet, hogy jövedelemátutalás nélkül mit tudnak ajánlani egyes bankok. Szerencsére nem kell egyesével végignézni, melyik bank mit kínál, hiszen egy összehasonlító kalkulátorral egyszerűen és gyorsan, a személyes igényekre szabhatóan listázhatjuk ki a legjobb ajánlatokat.

Látható, hogy a fenti ajánlatok törlesztőrészlete vagy THM-je olykor nem sokban tér el egymástól, a teljes visszafizetendő összegekben viszont már vannak különbségek. A legjobbak között vannak az új fogyasztóbarát hitelek, mint például a Cetelem ajánlata, ahol 3 millió forintért cserébe öt év alatt 3,72 milliót kell visszafizetnie az ügyfélnek. Sokszor a fogyasztóbarát és nem fogyasztóbarát ajánlat kamatokban, összegekben eltérést sem mutat, mint az MKB Mosoly kölcsön. A törlesztőrészlet szinte ugyanaz, és a teljes visszafizetendő összegben 10 ezer forint eltérés sincs.

A Takarékbank fogyasztóbarát kölcsönét pedig az UniCredit ajánlata is megelőzi. Az Erste, K&H, Raiffeisen, Magnet és OTP kölcsönei esetében pedig már több mint 4 milliót kell visszafizetni 3 millió forintért cserébe. Ezért hangsúlyozzuk, hogy nem mindegy, kis összegű kölcsön esetén sem, hogy melyik bankkal köt az ember ajánlatot.

