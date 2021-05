Ennyit kereshet Miller Dávid az X-Faktor újdonsült műsorvezetője: ez már igazi sztárgázsi

Három évad után új műsorvezetőt kap az RTL Klub X-Faktor c. műsora. Az újdonsült házigazda Miller Dávid lesz, aki gyakorlatilag bankot is robbanthat új pozíciójával, gázsija akár egy millió felett is lehet havonta.

Bár az X-Faktor készülő 10. évadához még nagyban folynak a meghallgatások, és a mentortagok pontos kiléte sem ismert, a csatorna azt már frissen bejelentette, hogy a műsorvezető stafétabot Kiss Ramónáról Miller Dávidra száll. A fiatal színész, énekes, műsorvezető természetesen nem a semmiből érkezik főműsoridőbe, a csatorna ugyanis egy ideje már építi a még csak 25 éves Millert.

Aki 2020 márciusában mutatkozott be először a Reggeli új műsorvezetőjeként, majd idén január harmadikán saját műsort is kapott, az RTL Moston, a Mit nézel? c. műsor házigazdája lett. Külön érdekesség, hogy tavaly ősszel indult az Álarcos éneksben is, ő volt a Banán, amivel meg is nyerte a műsort.

Hatalmas öröm és megtiszteltetés számomra, hogy bizalmat szavazott nekem az RTL Klub, és az X-Faktor 10. évadának műsorvezetője lehetek. (...) Most, hogy hivatalossá vált a hír, végre elkezdhetek dolgozni a stábbal a castingokon. Nagyon érdekel a háttérmunka is, és alig várom, hogy találkozhassak a versenyzőkkel

- mondta el Miller Dávid április negyedikén a Fókusz, műsorvezető-leleplező műsorában.

Mit hozhat a konyhára az X-Faktor műsorvezetése?

Miller Dávid kinevezésével az is világossá vált, hogy a csatorna 3 évad után megvált korábbi műsorvezetőjétől, Kis Ramónától. Igaz, ezt nem egy már híres, nagynevű műsorvezetőért, hanem mondhatni, szintén egy saját nevelésű dolgozóért tették.

De mennyi pénzt jelenthet ez a friss igazolásnak?

Az RTL Klub persze hétpecsétes titokként kezeli, hogy az ekkora volumenű műsoraiban mennyit keresnek a műsorvezetők, mentorok, de sokéves távlatból, és az eddig kiszivárgott információk alapján azért nagyjából jól körül lehet határolni, mennyi lehet az annyi. Kiss Ramónával kapcsolatban korábban sajtóértesülések arról számoltak be, hogy az eddig kiszivárgott RTL Klubos fizetések körülbelül 1 millió forintos alapbért garantálnak.

Ez azonban egy olyan bér, amit a legfoglalkoztatottabb műsorvezetők akkor is kapnak, ha hónapokig pihennek két műsor és forgatás között. Vélhetően ez peresze azt is jelenti, hogy amikor aktívan dolgoznak, akkor ennél az alapbérnél többet keresnek. Ezek az adatok azonban 3-4 éves bérállásokat tükröznek, azaz mára, 2021-ben ezek akár már 40-50 százalékkal is magasabbak lehetnek az utóbbi évek munkaerőpiaci mozgásait tekintve.

Azaz simán elképzelhető, hogy egy ekkora produkciót vivő műsorvezető alapbére 1,5 millió forint körül mozoghat manapság.

Ennyi lehet tehát az az összeg, amit Miller Dávid most ezzel az „előléptetéssel” bezsebelhet, és persze ennyi az az összeg is, ami Kiss Ramóna zsebéből kicsusszanhatott volna, ha a csatornánál marad. Érdekesség egyébként, hogy Kiss Ramóna tavaly szeptemberben éppen arról beszélt, hogy szerinte az RTL-nél „csak” a Reggeli c. műsorban számítottak volna rá, miközben a TV2-től pedig egy „visszautasíthatatlan” ajánlatot kapott.

Mennyit keresnek az X-Faktor mentorai?

A műsorvezetőkön kívül sokakat érdekel a show másik főszereplőinek, a mentoroknak a gázsija is. Konkrét információk itt sincsenek, de korábbi értesülések alapján olyan információk láttak napvilágot, hogy Tóth Gabinak 2013-ban 10 millió forintot hozott a konyhára a műsor. Egy évvel később, 2014-ben pedig már 15 millió forintról írtak a lapok.

Ez természetesen mára már könnyen felmehetett akár 20 millióra is egy neves mentor esetében. Ez persze nem havi fizetést jelent, hanem az egész műsor alatti keresetet, amibe például azt is belekell számolni, hogy egy adott mentor mennyit „bukhat” azzal alapszakmájában, amíg a műsorban tevékenykedik.