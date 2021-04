Lépcsőzetesen fogják kinyitni a fürdőket: így alakul az első hétvége

Az újranyitás egyik legfőbb kérdése az, hogy idén megtartják-e a fesztiválokat BudapestenHamarosan kinyitnak a szállodák és gyógyfürdők, sokak számára azonban a nyári fesztiválok megrendezése az egyik legfőbb kérdés. A hazai turisztikai szektor képviselői online konferencián ismertették a következő hónapok terveit.

Hamarosan ismét megtelhetnek a Széchenyi fürdő medencéi, és az újranyitás következő lépéseként újra fogadhatnak vendégeket a gyógyfürdők és a szállodák is, hangzott el az ATV műsorában. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke azt reméli, hogy a következő időszakban a határok is megnyílhatnak. Flesch Tamás azt mondja, „nagyon jó lenne, hogyha kétoldalú kapcsolatok keretében legalább a környező országokból lehetne nyáron autóval jönni, ez tavaly nyáron is egy olyan 20-25%-os foglaltságot Budapesten is eredményezett, ami hát valahol a nulla köré ki lehet focizni az eredményeket, bár nem ez a megoldás.”

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke úgy látja, az utazókban felértékelődött a biztonság igénye. Molnár Judit úgy fogalmaz:

most a pandémia időszakában amikor az egészségügyi rendelkezések, az adminisztratív rendelkezések folyamatosan változtak és nem csak az utazás előtt , hanem az utas külföldön van, és közben is változik valami, egyértelműen látszik az, hogy sokan visszajönnek és én személy szerint is azt el tudom mondani, hogy olyan utasokkal találkoztam, akikkel az elmúlt tíz évben nem.

Az újranyitással kapcsolatban az egyik legfőbb kérdés az, hogy idén megtartják-e a fesztiválokat a fővárosban. Kádár Tamás fesztiválszervező szerint „lesznek fesztiválok, idén, ez nem is kérdés, hogy egész Európában a nyár végén már valószínűleg a fesztiválok is megrendezésre kerülhetnek. A tegnapi kormányrendeletben egyelőre nem szerepelnek a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó szabályok, úgyhogy az olyan nagy rendezvények, mint a Sziget, az továbbra is egy kérdőjel.”

Egy friss belföldi kutatás szerint a mozik és színházak után a legtöbben a fürdőket választják kikapcsolódásra. Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója elmondta, több lépcsőben indítják újra a fürdőket. Az első ütemben többek között a Széchenyi és a Gellért fürdőt nyitják meg a vendégek előtt.