Óriási botrány jöhet a Samsung mobilok körül: sok tulaj kiakadt, kiirthatatlan kémszoftverre gyanakodnak

A GVH gyanúja szerint a Google hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket.
Vita alakult ki a Samsung egyes olcsóbb készülékein előre telepített AppCloud alkalmazás körül, amelyet izraeli kötődése és nehezen eltávolítható jellege miatt kémszoftverként emlegetnek - írta az Android Authority.
A Samsung újabb botrányba keveredett egy olyan alkalmazás miatt, amely bizonyos régiókban forgalmazott megfizethető készülékein található. Az AppCloud nevű program harmadik féltől származó alkalmazásokat ajánl a felhasználóknak a Galaxy A, M és F sorozatú készülékek beállítása vagy frissítése során.
Bár az alkalmazást korábban is bosszantó bloatware-ként tartották számon, mivel nehezen távolítható el, most izraeli kötődése miatt került a figyelem középpontjába. Az AppCloud fejlesztője az izraeli alapítású ironSource vállalat, amely jelenleg a Unity tulajdonában van.
A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat, különösen Afrika, a Közel-Kelet és India egyes részein. Egy International Cyber Digest nevű X-fiók posztja, amely 7,4 millió megtekintést ért el, "eltávolíthatatlan izraeli kémszoftverként" hivatkozott az alkalmazásra.
A libanoni SMEX digitális jogvédő szervezet nyílt levélben fogalmazta meg aggályait, miszerint az ironSource az AppCloud segítségével felhasználói adatokat gyűjt, és jelenléte a Samsung telefonokon "súlyos jogi és etikai következményekkel" jár olyan nyugat-ázsiai és észak-afrikai országokban, ahol Izrael üzleti tevékenysége általában korlátozott.
Az AppCloud rendszeralkalmazásként különösen problémás, mivel nem távolítható el egyszerűen. Bár ADB parancsokkal eltávolítható, a legtöbb felhasználó valószínűleg nem ismeri vagy nem tudja alkalmazni ezeket a módszereket.
