Ilyen se volt még: a ChatGPT lett a volt United-játékos "ügynöke", így nyilatkozott róla

Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.
Egy volt Manchester United játékos, Demetri Mitchell meglepő módon a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt, és a szoftvert eddigi "legjobb ügynökének" nevezte.
Demetri Mitchell, aki pályafutását a Manchester Unitednél kezdte, és egy bajnoki mérkőzésen lépett pályára a klubnál, idén nyáron szabadon igazolható játékosként csatlakozott a harmadosztályú Leyton Orienthez. A 28 éves játékos a From My Left podcastben elárulta, hogy ügynök nélkül, a ChatGPT segítségével tárgyalta meg szerződését.
"Küldtek egy ajánlatot, és elkezdtem a ChatGPT-t használni, megkérdeztem, hogyan tárgyaljak egy szerződésről, és mit mondjak" - nyilatkozta Mitchell. "Elmondtam, mennyit kerestem az előző szezonban, hogy Londonba költözöm, mekkora a megélhetési költség, hogy a párom is velem jön a gyermekünkkel együtt. Úgy gondoltam, hogy egy kicsit többet érek, de nem akartam túlzottan követelőzni."
A játékos ráadásul kiemelte, hogy mivel nem vett igénybe ügynököt, az ügynöki díjat aláírási bónuszként kapta meg. "Egy ügynök talán pár száz fonttal többet szerzett volna nekem, de ezekben az üzletekben nincs sok pénz, nem nagy összegekről van szó. Így az ügynök talán pár száz fonttal többet szerzett volna, de a különbséget felemésztette volna a százalék, amit fizetnem kellett volna neki."
Mitchell kritikával illette a labdarúgásban működő ügynöki rendszert is, különösen az alsóbb osztályokban játszó futballisták számára elérhető képviseleti lehetőségeket. Szerinte három típusú ügynök létezik: az ügynökségnél dolgozó, fizetést kapó ügynök; a nagy ügynökségnél dolgozó, aki csak a fiatal, feltörekvő tehetségekkel foglalkozik; és a saját vállalkozással rendelkező, "pénzéhes" ügynök.
"Az alsóbb ligákban nehéz jó ügynököt találni, mert csak ezekkel dolgozhatsz" - tette hozzá a játékos, aki korábban az angol U16-os és U20-as válogatottban is szerepelt, és bekerült Jamaica előzetes 60 fős keretébe a 2025-ös Gold Cup előtt. Mitchell eddig nyolc mérkőzésen lépett pályára a Brisbane Roadon, de még nem szerzett gólt új csapatában.
