2025. október 1. szerda Malvin
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Portland, OR, USA - 2024. november 11.: A havi aktív felhasználók száma alapján legnépszerűbb közösségi médiakalmazások, köztük a Facebook, a YouTube, az Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a WeChat, a Telegram, a Messenger és a Snapchat
Tech

Kész, vége! Betiltják a közösségi média használatát 16 év alatt

Pénzcentrum
2025. október 1. 09:50

Görögország úttörő lépést tesz az Európai Unióban: október végétől általános tilalmat vezet be a 16 év alatti fiatalok közösségi média használatára, miközben az EU is dolgozik egy egységes korhatár-ellenőrzési rendszer kialakításán.  

A görög kormány által bevezetett korlátozás a Kids Wallet alkalmazáson keresztül valósul meg, amely automatikusan blokkolja a népszerű platformokat – köztük a Facebookot, TikTokot, Instagramot és az X-et – a kiskorúak eszközein.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az intézkedés elsődleges célja a függőséget okozó tartalomfogyasztás, az úgynevezett "scrolling" visszaszorítása, valamint a fiatalok védelme a potenciálisan káros online tartalmaktól. A szabályozás értelmében a 18 év alattiak számára elérhetetlenné válnak a szerencsejátékkal, dohánytermékekkel, alkohollal és pornográf tartalmakkal kapcsolatos weboldalak, továbbá a Tinderhez hasonló társkereső platformok is - közölte az Infostart.

A technológiai megoldást az Európai Bizottság kezdeményezésére fejlesztették ki, amely egy valamennyi tagállamra kiterjedő egységes keretrendszer létrehozásán fáradozik. A görög modell – ellentétben az ausztrál gyakorlattal – nem a platformok által végzett életkor-ellenőrzésre épít, hanem közvetlenül az eszközökön, a Kids Wallet alkalmazáson keresztül működik.

Az Európai Unió szintjén is folyamatban van egy átfogó korhatár-korlátozási rendszer kidolgozása. A koncepció lényege, hogy megbízható életkor-ellenőrzési mechanizmusokat vezessenek be a gyermekek és fiatalok számára nem megfelelő tartalmak esetében. A tervek szerint hosszú távon ezt a technológiát integrálnák az EU digitális személyi igazolványába (eID), amely egyfajta hivatalos online azonosítóként 2026 végétől lesz elérhető.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #tech #facebook #európai unió #instagram #görögország #tilalom #fiatalok #korhatár #közösségi média #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:01
10:46
10:29
10:16
10:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 1.
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2025. szeptember 30.
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
2025. szeptember 30.
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
NAPTÁR
Tovább
2025. október 1. szerda
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
2
2 hónapja
Így nyírja ki az emberiséget az AI: már látszik a vég, kódolva van a katasztrófa
3
21 órája
Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?
4
17 órája
Kész, vége! Holnaptól végleg megszűnik a DIGI: ez lesz helyette
5
3 hete
Neked is ilyen telefonod van? Megszólalt a gyártó: ha ezt nem végzed el rajta, mindened oda lehet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közlési kötelezettség
a biztosított, a szerződéskötéskor, a kockázatvállalás szempontjából lényeges, valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval. Ezt a biztosító általában kérdőívekkel, adatlapokkal segíti. Ha a biztosított ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan tényeket közöl, a biztosító mentesülésre hivatkozhat

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 10:08
Újabb lomtalanítás dátum derült ki: ez a budapesti kerület már csak novemberben kerül sorra
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 09:57
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
Agrárszektor  |  2025. október 1. 10:30
Traktortól a vízszivattyúig: ezért hajtanak rá egyre többen az ipari aukciókra