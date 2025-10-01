Kész, vége! Betiltják a közösségi média használatát 16 év alatt

Görögország úttörő lépést tesz az Európai Unióban: október végétől általános tilalmat vezet be a 16 év alatti fiatalok közösségi média használatára, miközben az EU is dolgozik egy egységes korhatár-ellenőrzési rendszer kialakításán.

A görög kormány által bevezetett korlátozás a Kids Wallet alkalmazáson keresztül valósul meg, amely automatikusan blokkolja a népszerű platformokat – köztük a Facebookot, TikTokot, Instagramot és az X-et – a kiskorúak eszközein.

Az intézkedés elsődleges célja a függőséget okozó tartalomfogyasztás, az úgynevezett "scrolling" visszaszorítása, valamint a fiatalok védelme a potenciálisan káros online tartalmaktól. A szabályozás értelmében a 18 év alattiak számára elérhetetlenné válnak a szerencsejátékkal, dohánytermékekkel, alkohollal és pornográf tartalmakkal kapcsolatos weboldalak, továbbá a Tinderhez hasonló társkereső platformok is - közölte az Infostart.

A technológiai megoldást az Európai Bizottság kezdeményezésére fejlesztették ki, amely egy valamennyi tagállamra kiterjedő egységes keretrendszer létrehozásán fáradozik. A görög modell – ellentétben az ausztrál gyakorlattal – nem a platformok által végzett életkor-ellenőrzésre épít, hanem közvetlenül az eszközökön, a Kids Wallet alkalmazáson keresztül működik.

Az Európai Unió szintjén is folyamatban van egy átfogó korhatár-korlátozási rendszer kidolgozása. A koncepció lényege, hogy megbízható életkor-ellenőrzési mechanizmusokat vezessenek be a gyermekek és fiatalok számára nem megfelelő tartalmak esetében. A tervek szerint hosszú távon ezt a technológiát integrálnák az EU digitális személyi igazolványába (eID), amely egyfajta hivatalos online azonosítóként 2026 végétől lesz elérhető.