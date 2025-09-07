Neked is ilyen telefonod van? Megszólalt a gyártó: ha ezt nem végzed el rajta, mindened odalehet

A Google kritikus biztonsági figyelmeztetést adott ki Android-felhasználók millióinak, miután két súlyos sebezhetőséget fedeztek fel, amelyeket hackerek már aktívan kihasználnak - írja a Metro.

A vállalat közleménye szerint a legsúlyosabb biztonsági rés lehetővé teszi a támadók számára, hogy a felhasználó közreműködése nélkül férjenek hozzá az eszközökhöz, veszélyeztetve ezzel a személyes adatokat és a készülékeket.

A sebezhetőségek a rettegett "zero-day" besorolást kapták, ami azt jelenti, hogy a hackerek már felfedezték és aktívan kihasználják ezeket a biztonsági réseket, így a felhasználóknak nincs vesztegetni való idejük.

A Google arra kéri az Android-felhasználókat, hogy azonnal frissítsék készülékeik operációs rendszerét. A vállalat közölte: "A legjobb biztonsági gyakorlatként mindig azt javasoljuk a felhasználóknak, hogy telepítsék a készülékükhöz elérhető legfrissebb szoftverfrissítéseket."

A Google saját Pixel telefonjai szinte azonnal megkapják a frissítést, míg más gyártók, például a Samsung készülékei esetében hosszabb időt vehet igénybe a változtatások telepítése.

A frissítéshez a felhasználóknak a Beállítások alkalmazásban a Rendszer fülre kell navigálniuk, majd a Szoftverfrissítések opcióra kattintva követniük kell a képernyőn megjelenő utasításokat.

Adam Boynton, a Jamf szoftvercég vezető biztonsági menedzsere hangsúlyozta, hogy "rendkívül fontos" az Android-felhasználók gyors cselekvése, és minden felhasználónak azt javasolja, hogy azonnal frissítse operációs rendszerét.

A régebbi Android-készülékek, amelyek nem képesek futtatni az újabb Android-frissítéseket, tulajdonosainak ajánlott telefonjuk cseréje, ha nem tudják frissíteni szoftverüket.