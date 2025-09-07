Neked is ilyen telefonod van? Megszólalt a gyártó: ha ezt nem végzed el rajta, mindened odalehet

Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg.
A Google kritikus biztonsági figyelmeztetést adott ki Android-felhasználók millióinak, miután két súlyos sebezhetőséget fedeztek fel, amelyeket hackerek már aktívan kihasználnak - írja a Metro.
A vállalat közleménye szerint a legsúlyosabb biztonsági rés lehetővé teszi a támadók számára, hogy a felhasználó közreműködése nélkül férjenek hozzá az eszközökhöz, veszélyeztetve ezzel a személyes adatokat és a készülékeket.
A sebezhetőségek a rettegett "zero-day" besorolást kapták, ami azt jelenti, hogy a hackerek már felfedezték és aktívan kihasználják ezeket a biztonsági réseket, így a felhasználóknak nincs vesztegetni való idejük.
A Google arra kéri az Android-felhasználókat, hogy azonnal frissítsék készülékeik operációs rendszerét. A vállalat közölte: "A legjobb biztonsági gyakorlatként mindig azt javasoljuk a felhasználóknak, hogy telepítsék a készülékükhöz elérhető legfrissebb szoftverfrissítéseket."
A Google saját Pixel telefonjai szinte azonnal megkapják a frissítést, míg más gyártók, például a Samsung készülékei esetében hosszabb időt vehet igénybe a változtatások telepítése.
A frissítéshez a felhasználóknak a Beállítások alkalmazásban a Rendszer fülre kell navigálniuk, majd a Szoftverfrissítések opcióra kattintva követniük kell a képernyőn megjelenő utasításokat.
Adam Boynton, a Jamf szoftvercég vezető biztonsági menedzsere hangsúlyozta, hogy "rendkívül fontos" az Android-felhasználók gyors cselekvése, és minden felhasználónak azt javasolja, hogy azonnal frissítse operációs rendszerét.
A régebbi Android-készülékek, amelyek nem képesek futtatni az újabb Android-frissítéseket, tulajdonosainak ajánlott telefonjuk cseréje, ha nem tudják frissíteni szoftverüket.
Egy virginiai YouTuber hatalmas csalás áldozata lett.
Lépten-nyomon a mesterségesintelligencia-forradalom, az újabb ipari forradalom küszöbének jelentőségéről hallhatunk.
A Spotify új üzenetküldő funkciót vezetett be, amely felhasználói ellenállásba ütközött, miközben a vállalat szerint a szolgáltatás opcionális és könnyen kikapcsolható.
A CBRE legfrissebb globális riportja szerint a világ nagyvárosai között éleződik a verseny a technológiai tehetségekért.
Az Apple hivatalosan bejelentette, hogy szeptember 9-én mutatja be az iPhone 17 készülékcsaládot a kaliforniai Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben.
Korunk egyik legnagyobb lehetősége és veszélye is egyben a mesterséges intelligencia (MI), valamint annak megfelelő felhasználása.
A digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.
Az áremelések immár a vállalat normál üzletmenetének részét képezik, miután évekig változatlanul tartották díjaikat.
A britek 40 százaléka már használt olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT pénzügyi tanácsadás céljából. Szakértők szerint nem kellene.
Még mindig többen idegenkednek az AI használatától Magyarországon, mint akik elfogadóbbak a technológiával kapcsolatban.
A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az "AI pszichózis" terjedésére.
A Sony csütörtöktől mintegy 50 dollárral emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a növekvő költségek és a lassuló videojáték-piac miatt.
A társadalom és a gazdaság digitalizációja megatrend. Az Európai Uniónak és benne Magyarországnak is vannak digitalizációs stratégiai célkitűzései 2030-ra.
Kiszivárgott dokumentumok szerint a vállalat mesterséges intelligenciája "érzéki" és "romantikus" beszélgetéseket folytathatott gyermekekkel.
A Google 30,1 millió eurós bírságot fizet Ausztráliában versenyellenes megállapodások miatt, amelyek korlátozták a konkurens keresőmotorok telepítését egyes okostelefonokon.
Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére.
A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.
