Jöhet a gigacsekk azoknak, akik így mobiloznak a nyaralás alatt: erre mindenképpen figyelj

Idén júliusig hét új országgal bővült az egyik legnagyobb hazai mobilszolgáltató nemzetközi lefedettsége – köztük két, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő desztinációval, Egyiptommal és Albániával, így immár 91 országban és 146 partnerhálózaton keresztül biztosítja gyors és megbízható 5G roaming szolgáltatását ügyfeleinek. A vállalat adatai alapján a nyári időszakban akár 30 százalékkal is nőhet a roaming szolgáltatást igénybe vevő előfizetők száma.

Folyamatosan bővíti 5G roaming szolgáltatásának nemzetközi elérhetőségét One Magyarország. A szolgáltató 2024 júniusa óta hét új országban tette elérhetővé az ötödik generációs hálózat előnyeit: az ügyfelek immár Albániában, Kolumbiában, Egyiptomban, a Faroe-szigeteken, Gambiában, Lesothóban és Uruguayban is élvezhetik a megnövekedett letöltési sebességet és a minimális késleltetési időt. A bővítésnek köszönhetően a One 91 országban és 146 partnerhálózaton kínálja 5G roaming szolgáltatását.

A vállalat adatai szerint a nyári időszakban jellemzően akár 30 százalékkal is megnő a roaming szolgáltatást igénybe vevő előfizetők száma, ami azt mutatja, hogy az utazók egyre fontosabbnak tartják a gyors internetkapcsolatot nyaralásuk vagy üzleti útjuk során. Az 5G technológia különösen előnyös utazás közben: a nagy letöltési sebesség hasznos lehet videós tartalmak fogyasztásánál és navigációnál, míg a minimális késleltetési idő a videóchatnél és videokonferenciáknál nyújt kényelmesebb élményt.

5G külföldön és belföldön egyaránt

A One Magyarország 2019-ben – akkor még Vodafone márkanév alatt – a hazai szolgáltatók közül elsőként indította el a mindenki számára elérhető 5G szolgáltatását Budapesten, majd az ország több nagyvárosában. A folyamatos bővítéseknek és fejlesztéseknek köszönhetően az 5G lefedettség folyamatosan növekszik az országon belül is.

Annak érdekében, hogy a lakosság minél szélesebb köre tapasztalhassa meg az 5G nyújtotta előnyöket, a szolgáltató nyári időszakban 700 ezer havidíjas lakossági ügyfele számára teszi elérhetővé díjmentesen az 5G szolgáltatást a nyári szezonban. 2025. június 20-tól kezdve két héten át szakaszosan aktiválják 60 napra az ötödik generációs mobilhálózathoz való hozzáférést minden olyan előfizetőnek, akinek jelenlegi havidíjas csomagja ugyan nem tartalmazza az 5G-t, de készüléke és SIM-kártyája technológiailag alkalmas rá.