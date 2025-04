Fontos hír érkezett a Digitális Állampolgársággal kapcsolatban: erről mindenkinek tudnia kell

Már kétmillió felhasználó használja a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazást, amely most új, online szelfis azonosítási móddal bővült, megkönnyítve a regisztrációt iOS és Android készülékeken - írja a 24.hu.

Már kétmilliónál is több állampolgár készülékén található meg a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazás, melynek szolgáltatásai folyamatosan bővülnek – olvasható a fejlesztésért felelős IdomSoft Zrt. közleményében.

Az induló funkciók mellett már mindenki számára elérhető a digitális aláírás és a hiteles adatmegosztás, valamint megérkezett az új online, szelfis azonosítási mód, amely még egyszerűbbé teszi a regisztrációt.

A lehetőség fokozatosan válik elérhetővé először az iOS, majd az Android operációs rendszerű készülékeken. Ezzel a felhasználók az okmányuk lefotózásával és egy magukról készített képpel regisztrálhatnak az alkalmazásba. Az IdomSoft Zrt. tájékoztatása szerint ez az azonosítási mód megfelel a legszigorúbb biztonsági feltételeknek, amely során a személyes megjelenéssel egyenértékű azonosítási folyamatot a háttérben állami ügyintézők hagyják jóvá, vagy utasítják el.

A közlemény szerint ezzel a megoldással még könnyebb lesz a digitális állampolgárrá válás azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak kormányablakba menni, esetleg régebbi személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkeznek, de új telefon vásárlásakor is egyszerűbb így elvégezni a regisztrációt.

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás a következő időszakban további szolgáltatásokkal bővül. Rövidesen a használt gépjármű-adásvétel teljes folyamata elintézhetővé válik az app segítségével, érkezik a digitális TB- és jövedelemigazolás, emellett a felhasználók a jövőben értesítést kaphatnak okmányaik lejáratáról is.

A Digitális Állampolgárság Programhoz folyamatosan csatlakoznak a piaci szereplők is: a bankok, közmű- és egyéb szolgáltatók internetes felületeire is bejelentkezhetünk majd az alkalmazással, és a digitális aláírással is hitelesíthetjük a dokumentumainkat.