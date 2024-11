Könyörtelen tiltás élesedik a TikTok-on: rengeteg magyar felhasználót érint, nagyon nem fognak örülni

A TikTok betiltja a szépítő filterek használatát a 18 év alattiak számára, hogy csökkentse a fiatalokra gyakorolt mentális nyomást. Emellett új intézkedésekkel védi a felhasználókat, például kiszűri a 13 év alattiakat, és veszélyhelyzetben segélyszervezetekhez irányítja a rászorulókat.

A TikTok új szabályozást vezet be, amely megtiltja a szépítő filterek használatát a 18 év alatti felhasználóknak – számolt be róla a The Verge. A lépés célja, hogy enyhítse a platform fiatalokra gyakorolt negatív mentális hatásait.

A változás a következő hetekben lép életbe, és csak a nehezen észlelhető filtereket érinti, például azokat, amelyek simább bőrt, hosszabb szempillákat vagy vékonyabb arcot eredményeznek. Az „nyilvánvaló és szórakoztató” effektek továbbra is elérhetők maradnak.

A döntést az Internet Matters jelentése ösztönözte, amely szerint a szépítő filterek torz világképet teremtenek, és jelentős társadalmi nyomást gyakorolnak a fiatalokra, akik gyakran nem tudják megkülönböztetni a módosított képeket a valósaktól.

A TikTok további intézkedéseket is tesz 13 európai országban. Például az önkárosítással vagy erőszakkal kapcsolatos bejelentések érintettjeit helyi segélyszervezetekhez irányítják, hogy a hatóságok gyorsabban értesüljenek a veszélyhelyzetekről. Emellett új gépi tanulási rendszereket vezetnek be, amelyek kiszűrik a 13 év alatti felhasználók fiókjait, mivel ez a regisztrációhoz szükséges minimális életkor.