Magyar nők milliói vannak veszélyben, ha ezt az appot használják: nagy a baj, valamit tenni kéne

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A TikTokon található pro-anorexia tartalmak jelentősen rontják a nők testképét, és erősítik a társadalmi szépségideálok elfogadását – derül ki egy friss kutatásból. A tanulmány szerint már néhány perc ilyen tartalom megtekintése is negatív hatással van az önértékelésre, de még a semleges videók is önbizalom-csökkenést idézhetnek elő. A platform egyedi algoritmusa, amely a felhasználói interakciók alapján ajánl tartalmakat, tovább fokozza a veszélyt, miközben a szabályozások ellenére káros üzenetek is könnyen elérhetők.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK