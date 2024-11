Figyelem! Mérgeket találtak a Temu slágertermékeiben: ha ilyet vettél, nehogy használd

Komoly egészségkárosító hatása is lehet bizonyos szépségápolási termékeknek, melyeket a híres internetes piactéren, a Temun szerzünk be - ezt egymástól függetlenül mondta a Pénzcentrum videoblogjának, a CashTagnek egy bőrgyógyász, illetve egy fogszakorvos. Mint kiderült, a bőrápolásban a gyanúsan olcsó termékek még sokat ronthatnak is a helyzeten, a fogfehérítő csodaszer pedig konkrét zománcvesztéssel járhat. De miért engedik mégis ezeket a termékeket Magyarországra, és mi az, aminek rögtön gyanússá kell válnia, ha ilyen termékekkel találkotunk? Erről beszéltek a Pénzcentrum videoblogjának legújabb adásában.

Nagyon úgy néz ki, hogy még nem ért véget a Temu tarolása az internetes piacon. A felhasználók természetesen a legtöbb esetben a hihetetlenül olcsó árak miatt vásárolnak a kínai webshopból, viszont elég sok rémtörténetet olvasni hoppon maradt vevőkről, illetve az áru minőségéról is.

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag most három szakértőt, egy bőrgyógyászt, egy fogszakorvost és egy mesterfodrászt kért meg arra, hogy mondják meg, egyáltalán mik vannak azokban a szépségápolási termékekben, melyeket a jól ismert márkák ellenében, alig pár ezer forintért szerezhetünk be. Az eredmény több esetben lesújtó: most te is megnézheted, miért nem jó a véleményük arról, ha valaki a Temuról szerzi be ezeket a termékeket.

Nem javít az arcbőrön, de sokat ronthat rajta

Ezernyi különböző arcápolási terméket, például egy úgynevezett fekete arcmaszkot is találhatunk, ha a Temut böngésszük, és éppen arcápolási terméket szeretnénk vásárolni. Kádas Martina bőrgyógyász, tartalomgyártó a CashTag-nek elmondta: a meglehetősen agresszív reklámkampányban gyakorlatilag kikerülhetetlenek ezek a termékek. Elmondta azonban, hogy azért a felhasználók is egyre gyakrabban élnek kritikával a termékek minőségét illetően.

Tiktokon futottam bele ebbe a termékcsaládba, bár ott is igencsak megoszlanak a vélemények erről a termékről, tehát láttam pozitív, illetve negatív véleményeket is a felhasználók körében. A minősége az mindenképpen megkérdőjelezhető, tehát még kibontás előtt már észleltük, hogy egy kicsit ki van polyva itt a bakba a termék, pedig még rajta volt a védőfólia, tehát ez már egy intő jel lehet akár a felhasználó számára, illetve a kibontás során az illata, ami első körben megcsapott - de inkább ez szag volt, mondjuk ki

- mondta a bőrgyógyász arról, miért nem győzte meg már elsőre a Temus arcápoló. Végül azt mondta a CashTagnek, hogy szerinte nemhogy nem segít az általunk bemutatott arcmaszk, de még sokat ronthat is az arcbőrünkön.

Ez a maszk azt ígéri, hogy a faggyútermelést, illetve a pórusokat, mitesszereket el tudja távolítani, kicsit visszahúzza ezeket az arcon lévő eltéréseket. Ebben van is igazság valamilyen szinten, mivel aktív szenet tartalmaz, így valamennyire magába tudja szívni a faggyút, a szennyeződéseket, illetve az a jellegzetessége, hogy nagyon rátapad az arcbőre, ami kvázi előnye, illetve hátránya is, mivel ezzel a tapadással mechanikailag valóban eltávolítja a pórusoknak, illetve mitesszereknek azt a felső rétegét, amiket esetleg mi szabad szemmel feketének látunk, viszont az alapproblémát nem fogja megoldani. Tehát a faggyútermelést nem szabályozza, illetve ennek a tapadós jellegének megfelelően, kvázi amikor lehúzzuk a bőrről, egy irritációt fog kiváltani, főként az érzékeny, a "rózsás" arcbőrűek esetén. Ezen kívül a hidratáló összetevőket egyáltalán nem tartalmaz, tehát egy dehidratált arcbőrt fog eredményezni

- adott értékelést az olcsó temus bőrápolókról Kádas Martina.

Lemarhatja a zománcot a "fogfehérítő"

Varajti Artúr fogszakorvos szintén nincs jó véleménnyel a Temun olcsón kapható termékekről, ő természetesen a saját szakmájába vágó fogfehérítési termékekről húzta le a keresztvizet. Mond a CashTagnek elmondta: eleve egy átverés az, ami a termékleírásban hirdetnek.

A praxisban és a mindennapi gyakorlatban nagyon-nagyon sokan keresnek minket naponta ezekkel kapcsolatban. A social médiában ezek a hatalmas nagy termékbemutatók jöttek most divatba, hogy rákenem a fogamra, és holnapra 16 árnyalattal lesz fehérebb. Ilyen a valóságban nincsen: alapvetően a fogunk színe genetikailag meghatározott. Alapvetően két nagy részre lehet osztani a fogfehérítés témakörét. Az egyik az az otthoni fogfehérítés és a fogorvosi rendelőben végzett fogfehérítés. Ha egy professzionális, tehát egy tökéletes fehér hollywoodi mosolyt szeretnénk, akkor ezt a kettőt kombinálni kell. Alapvetően ezek a fogfehérítő anyagok. Most ez, amit hirdetnek, a Temus, ez körülbelül 15-ször annyiba kerül egy átlagos európai gyártótól, mint amit most fogok a kezemben, tehát 15-20-szoros árréssel dolgoznak, ha lehet így mondani, az európai gyártók

- fogalmazott a fogorvos. Mint elmondta: a Temun található fogfehérítő, amit megmutattunk neki, egy nagyon jelentős egészségügyi szűrön nem megy át, mely Európában kötelező lenne.

Két nagyon fontos dolog van, ami feltűnik a csomagoláson. Az egyik az az, hogy nincsen a pontos hatóanyag leírva. Mindenfélét itt összeírnak, de az, hogy hány százalékban és mit tartalmaz, az nincs rajta. Ami szintén nagyon lényeges, hogy nincs CE minősítése, tehát itt ez azt jelenti, hogy itt, mint Európában a legtöbb terméknek, hogy konkrétan egészségkárosító hatása van vagy nincs. Nyilván Európában és az Egyesült Államokban ezt nagyon-nagyon szigorúan veszik, bevizsgálnak minden ilyen terméket. Na most ezen a készítményen sehol nincs ilyen minősítés feltüntetve. Ez a másik, de a harmadik és a legfontosabb, hogy nincs használati utasítás. Ha egy anyaggal dolgozunk - legyen az a fogakra, bőrre, vagy bármire, amit a szervezetből ráteszünk vagy beviszünk - ott kellene egy használati utasítást venni, hogy hányszor, milyen gyakorisággal, hány percig használjuk, tehát egy folyamatot kellene a felhasználónak pontosan tudnia, hogy hogyan tudja felhasználni anélkül, hogy bármilyen egészségkárosító hatása lenne a készítménynek

- mondta erről Varajti Artúr. Végezetül tehát komolyan javasolja mindenkinek, hogy a Temuról semmiképpen se vásároljon fogfehérítőt, mert igen komoly egészségügyi kockázata van az ilyen termékeknek.

Én összességében azt el tudom mondani, hogy nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak az ilyen bevizsgálatlan termékekkel kapcsolatban. Nagyon komoly egészségkárosító hatásuk lehet, és sajnos gyakran találkozunk ilyennel, hogy ilyen anyagok használata után a felhasználók jönnek, hogy gyakorlatilag szétmarta a zománc, tehát a fogaknak a külső felszínét, apró fehér foltok keletkeznek végig a fogak felszínén, vagy akár maradandó károsodást okoznak a fogak körüli fogíny mentén, és ezek visszafordíthatatlan folyamatokat okoznak. Ez azt jelenti, hogyha van valakinek egy gyönyörű fogsora, és elégedetlen és rendel egy ilyen terméket, nagy valószínűséggel egy ilyen termék használata után olyan maradandó károsodást, tele lesz fehér apró foltokkal a fogzománc, amit utána kizárólag fogpótlásokkal lehet korrigálni. Magyarul koronákat kell csiszolni, vagy bármiféle héjakkal lehet helyreállítani a fogszínt

- mondta el a végső ítéletet a fogszakorvos.

Nem árt, de azért nem is csodaszer

Zsidró Tamás mesterfodrászt a hajápolás avatott szakértőjeként kértük meg, hogy mondjon ítéletet a hajápoló, illetve hajnövesztőként reklámozott Temus termékekről. Bár véleménye nem olyan lesújtó, mint a bőrgyógyászé és a fogászé, azt azért megjegyezte, hogy erős fenntartásokkal illik kezelni ezeket a termékeket.

Olyan dolgok vannak benne, amitől szerintem száz százalékig valakinek nem fog kinőni a haja. Többféle hajhullást különböztetünk meg. A hormonális hajhullás férfiaknál és nőknél is van. Van általános hajhullás, általában évszakváltásokkal szokott lenni. Van vitaminhiányból, ásványi anyaghiányból származó hajhullás, tehát általában ezek a készítmények, amiket mutattál, azok mind olyan hajhullásra esetleg jók lehetnek, ami amúgy is elmúlik. Tehát ez az évszakváltásokkor, tehát tavasszal vagy tél kezdetén ősszel szokott egy ilyen általánosabb hajhullás lenni, és ezekre esetlegesen jó. Az, hogy ilyen olcsó, megszoktuk, a Temun minden olcsó, minden majdnem ingyen van, de természetesen nagyon fontos az, hogy nézzük meg azt, hogy mi van benne, és azért óvatosan fogadjuk ezeket a termékeket. Általában amiket én ismerek, hajhullásgátló, például ilyen szereket, amiket be kell mondjuk a fejbőrbe dörzsölni, azok azért jóval-jóval drágábbak, amiben tényleg valami van

- mondta a sztárfodrász. Azt is hozzátette, hogy ő maga szívesen ad tanácsot a vendégeinek arról, hogy saját hajukra és fejbőrükre milyen terméket használjanak - és főleg arról, hogy milyet egyáltalán ne.

Nagyon sokszor, amikor egy új vendég érkezik, akkor megkérem, hogy legközelebbi alkalommal hozza be a hajápolóit, amit a hajápolókat otthon használ. És hát tényleg vannak olyan vendégek, akik egy ilyen nagyobb szatyorral érkeznek, és akkor abból kiválogatom teljesen ingyen és bérmentve, kiválogatom, hogy neki az ő hajára, a fejbőrére mi a megfelelő anyaghasználat, tehát mi jó neki és miért nem jó. Nagyon sokat látom azt, hogy rengeteg dolgot rendelnek, mert úgy tűnik, hogy ez egy nagyon hatásos, nagyon hatásos szövegeket tudnak mellé tenni ezeknek az anyagoknak, meg esetleg olyan leírásokat adnak hozzá, hogy nem tudom, hány száz emberen tesztelték. Ezeket is azért kritikával kell fogadni

- mondta még Zsidró Tamás.