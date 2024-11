Ítéletet hirdetett a dubai csokiról Nagy István: ki nem találod, mit ajánl helyette az agrárminiszter

A miniszter a videójában azt mondta: rendkívül jó, hogy a trendi nyugati édességek is bejöttek Magyarországra, de azért neki van ennél jobb ötlete.

Ismét gasztronómai kalandozásba vágott bele Nagy István agrárminiszter - és ezt követőivel is megosztotta, oly módon, hogy saját TikTok-csatornájára töltött fel egy videót, melyben megmutatja az utóbbi hetek egyik legtöbbet emlegetett édességét, a dubai csokoládét.

A miniszter emellett egy főleg az Egyesült Királyságban népszerű, narancs ízű csokoládét is megmutat a videóban, mint a másik olyan nassolnivalót, mely most komoly népszerűségnek örvend Magyarországon. Nagy István elmondja, hogy mind a dubai-, mind a narancsos csokoládé "trendi dolog", de "ha hozzáteszünk egy magyar konyakmeggyet", akkor az is kiváló édesség. Persze nem csak a konyakmeggy, de a magyar édességipar más termékei is megfelelnek a miniszter szerint.

Nagy Istvánnak nem ez az első olyan esete, amikor a nyugati snackipar termékeivel kísérletezik. Korábban még a Pénzcentrum is megírta, hogy a miniszter egy igen népszerű chipset, valamint a kamaszok körében taroló üdítő kóstolta meg. Erről szóló cikkünket itt olvashatod el:

Úgy tűnik, hogy a miniszter sem kerülték ki tehát ezek a Magyarországon egyre komolyabb népszerűségű édességek. A dubai csokiról a Pénzcentrum is megírta, hogy gyakorlatilag letarolta karácsony közeledtével a Tiktokot és az Instagramot: lassan alig van olyan influenszer, aki ne próbálta volna ki akár az elkészítését, akár a kóstolásban ne vett volna részt.

Az őrület pedig termszetesen nem áll meg, túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a dubai csoki, valamint az ezzel az ízzel hirdetett termékek az idei ünnepi szezon nagy sztárjai lesznek. Létezik például dubai csokis bejgli is, de a Lidl-ben már hetekkel ezelőtt is beindult érte a roham, amikor elkezdték árulni.

A magyarokat (és amúgy az egész világot) már hónapok óta lázban tartja a dubai csokoládé - a TikTokon felkapott termék népszerűségét jól jelzi, hogy már sok magyar cukrászda is megpróbálkozott a termék koppintásával, méregdrágán kínálva azt a hazai vásárlóknak. A híressé vált csokoládét eredetileg amúgy egy emirátusi startup, a FIX Dessert Chocolatier találta ki még 2021-ben.

Mióta a TikTok felkapta az eredeti dubai csokoládét, természetesen a hazai vásárlókat is igyekeznek kiszolgálni a kereskedők. A speciális boltokban 2-3 ezer forintért kapható az eredeti dubai csoki, 10 grammos kiszerelésben; de a nagy édességgyártók mellett már a magyar cukrászdák és csokoládé-manufaktúrák is felvették a kínálatba az édességét, így lehet utángyártott verzióra is pályázni.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA