Őrületes tempóban terjed a hangklónozós csalás: rengeteg magyart foszthatnak ki vele

Újabb, a mesterséges intelligencia által vezérelt csalási technológia terjed az interneten. A hangklónozás egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a bűnözők számára, hogy megtévesztő módon, hitelesnek tűnő hangfelvételeket készítsenek mások nevében, majd azt különböző átverésekhez használják fel.

Új csalási technika terjed az internetes bűnözők körében, aminek lényege, hogy hackerek a mesterséges intelligenciát használják fel arra, hogy mások hangját ellopják - számolt be róla a DailyMail. A módszert már több híresség (például Stephen Fry, Sadiq Khan és Joe Biden) hangjának klónozására használták, míg egy esetben egy cég vezérigazgatójának hangjával valakit 243 000 dollár (87,2 millió forint) átutalására bírtak rá egy telefonhívás során.

Maga a csalásra használt technológia amúgy nem egy agysebészet, a hacker először rögzíti az áldozata hangmintáját, mad azt felhasználva kiképzi a mesterséges intelligenciát arra, hogy képes legyen újra alkotni azt a hangot. Dane Sherrets, a HackerOne nevű amerikai kiberbiztonsági vállalat munkatársa szerint a technológiát eredetileg hangoskönyvek készítésére, valamint a valamilyen orvosi okból a beszédképességüket elvesztőknek fejlesztették ki, azonban azt ma már Hollywood és az internetes csalók is előszeretettel alkalmazzák.

Nem is véletlenül, ugyanis ma már nem csak a hozzáértő szakemberek képesek hangokat klónozni, az néhány ingyenes és nyílt forráskódú eszközzel, valamint némi idő befektetésével bárkinek sikerülhet. A végeredmény pedig szinte bármire, akár a legsötétebb célokra is, felhasználható: nem egyszer fordult elő, hogy valakinek a gyereke szólt bele a telefonba, és közölte, hogy elrabolták, de akár nagyvállalatok vezérigazgatóinak a nevében információszerzésre is alkalmazható a hang, mint ahogyan pénzügyi tranzakciók indítására is lehet használni.

A DailyMail hangsúlyozza ugyanakkor, hogy számos jel utalhat arra, ha valakit éppen át akarnak verni. Ezek közül az egyik legfeltűnőbb, ha a hívás közben természetellenes szüneteket hallani, vagy gyanús háttérzaj szűrődik be a hívásba. Ezek egyaránt arra utalhatnak, hogy valaki mesterségesen létrehozott hangot használ.

Érdemes viszont azzal is tisztában lenni, hogy a technológia fejlődésével egyre nehezebbé válik az árulkodó jelek kiszűrése, így minden esetben tudatosan és óvatosan kell kezelni az olyan kommunikációs szituációkat, amiben a másik fél sürgős cselekvésre szólít fel. Szakemberek ennek kapcsán azt ajánlják, hogy a családok és barátok

beszéljenek meg egy olyan kulcsszót, amit kizárólag a sürgős helyzetekben egymás azonosítására használnak.

Emellett fontos figyelnie mindenkinek a digitális lábnyomára, azaz hogy milyen információkat oszt meg magáról online. Hiszen minden feltöltött hanganyag növelheti annak a kockázatát, hogy valaki visszaéljen vele.