Komoly áremelés a hazai mobilszolgáltatóknál: ennyivel kerül többe 2023-ban telefonálni, netezni

Tavaly hatalmas áremelés történt a mobilszolgáltatók díjcsomagjait tekintve: a legtöbb helyen több százaléknyi áremelés következett be, amit sokak pénztárcája megérzett. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy vajon milyen ajánlatokkal csábítják a szolgáltatók az előfizetőket, és hol mit tartalmaz a legolcsóbb és a legdrágább csomag. Nem utolsó sorban pedig mennyibe kerülnek ezek a szolgáltatások jelenleg.

Az iskolakezdés közeledtével egyre több család gondolkozik azon, hogy új előfizetésre vált, hogy a gyerekük minél könnyebben elérhető legyen. Azonban az koránt sem mindegy, hogy mégis mit tartalmaznak ezek a mobil-előfizetések, illetve mennyibe is kerülnek ezek. Most a Pénzcentrum annak próbált utánajárni, hogy Magyarország legnagyobb mobilszolgáltatóinál (Yettel, Telekom és Vodafone) mégis milyen csomagok érhetőek el és milyen mélyen kell a zsebünkbe nyúlnunk ahhoz, hogy a létező legjobb csomagot tudhassuk magunkénak.

A tavalyi év végén, idén év elején jelentették be a szolgáltatók, hogy kénytelenek az infláció miatt árat emelni a szolgáltatásaikon, ami 2023 márciusában a már meglévő szerződéseket is érintette. Bár a már meglévő szerződéseket nem fenyegeti egy újabb áremelés veszélye, azonban érdemes alaposan körülnéznünk, hogy ha új szerződés megkötésén törjük a fejünket. Az árak ugyanis nagyon eltérőek lehetnek, attól függően, hogy hol és milyen csomagot választunk. Jó hír azonban, hogy egyes csomagok nemhogy nem kerülnek többe, mint tavaly, de egyenesen csökkent is az árjuk.

Ilyen a Yettel legolcsóbb csomagja, amit, ha aláírjuk a két év hűségidőt 3820 forintért kaphatunk meg. Ez a csomag tavaly még 3990 forintba került, 11 hónap hűségnyilatkozattal. A csomag azonban nem tartalmaz sok mindent: mindössze havi 3 GB internetet kapunk érte, a telefonálás 40 forintba kerül percenként, ahogyan az SMS darabja is. Ezzel ellentétben a legdrágább csomagnak nőtt az ára. Míg tavaly 15990 forintért tudtunk előfizetni rá, addig idén ez hűségszerződés nélkül 16490 forintba kerül, azonban van lehetőségünk kétéves hűségszerződéssel spórolni kicsit. Ebben az esetben 14490 forintot kell fizetnünk havonta a korlátlan mobil-netért és hívásokért. Amik a kisebb csomaggal ellentétben az Európai Unión belül bárhol felhasználhatóak.

Az viszont egyértelmű, hogy a fenti esetet leszámítva egyértelmű drágulás látszik a szolgáltatók díjszabásában, azonban az is biztos, hogy ezzel párhuzamosan nőtt a lebeszélhető percek száma és az elérhető adatmennyiség is.

A Vodafone esetében például egy év leforgása alatt 500 forintot emelkedett a legolcsóbb csomag ára, így most 3990 forintért tudunk rá előfizetni. Ezzel már 130 percet tudunk lebeszélni, illetve kapunk 3 GB adatmennyiséget is, amit a Yettel legolcsóbb csomagjával ellentétben az EU területén is használhatunk. A GO csomagok közül a legdrágább opció a Vodafone-nál a Go Super+, amire 9990 forintért tudunk előfizetni. A csomag tartalmaz 7 GB görgethető internetet (azaz, ha nem használjuk el egy hónap alatt a maradékot tovább visszük). A fellelhető legdrágább csomag jelenleg a cégnél a RED Infinity, ami korlátlan adatforgalmat és hívásokat tartalmaz itthon, az unióban és további 72 országban, illetve készülékkedvezményt és garanciát is biztosít. Ez a csomag tavaly 15990 forintba került, míg idén 17990 forintért tudunk rá előfizetni. Egyébként a RED csomagok legolcsóbb változata a 11990 forintba kerül, amiben benne van a korlátlan telefonálás és adatforgalom itthon, és az EU-ban egyaránt. Mindegyik csomag egyébként 1 éves hűségidővel jár, de ha vásárolunk mellé készüléket is, akkor már 2 évre kell szerződnünk.

A Telekomnál található egyébként a jelenlegi legdrágább csomag a piacon: ahhoz, hogy korlátlan internetünk legyen itthon és külföldön is, miközben az EU-n belül teljesen ingyen telefonálhatunk, a kanapénkról is, 22530 forintot kell kifizetnünk. A legolcsóbb csomag itt 4550 forintba kerül, amihez itt nem három, hanem 4 GB internet jár, illetve 80 percnyi lebeszélhető idő.

Érdemes az árak mellett arra is vetni egy pillantást, hogy pontosan mennyien is fizettek elő az elmúlt években a szolgáltatásokra. Bár a KSH adataiból az nem derül ki, hogy kik melyik csomagot választották, azonban az tisztán látszik, hogy az emelkedő árak ellenére is egyre többen választanak valamilyen mobil csomagot.

Ennyien fizettek elő

Ahogyan az a lenti táblázatból is látszik az elmúlt 4 év leforgása alatt folyamatosan nőttek a telefonos előfizetések száma. 2019. első negyedévében még mindössze 12 millió 176 ezer előfizetés volt, míg idén már ez a szám 13 millió 656 ezer forintra emelkedett. Ez 12 százalékos emelkedést jelent összességében 4 év leforgása alatt.

Az emelkedés pedig folyamatos: 2020 első negyedévében 12 millió 793 ezer előfizetés volt Magyarországon, ami 7 százalékkal kevesebb, mint mos. A koronavírus alatt látható volt egy kisebb, pártízezres visszaesés, hiszen 2021 első negyedévében ez a szám 12 millió 780 ezerre csökkent, illetve érdemes megjegyezni, hogy 2020-ban egy folyamatos csökkenés volt látható. 2021 harmadik negyedévére azonban hirtelen megemelkedtek a számok: ekkor már 13 millió 144 ezer előfizetés volt, ami mindössze 4 százalékkal kevesebb, mint idén.

Tavaly év elejéhez képest is nőttek a számok, hiszen ekkor 2 százalékkal kevesebb előfizető volt, mint idén az első negyedévben. 2022 legelején ugyanis 13 millió 439 ezer előfizetőt számoltak. Ezen a ponton azonban fontos megjegyezni, hogy ezek az előfizetések csalókák lehetnek. A mai napig sokaknak nincsen mobilelőfizetése, míg megint másoknak munka, vagy egyebek miatt akár több is lehet.