30 ezerrel csökkent a munkában lévők száma május óta, és az előző év adataihoz képest is kevesebben dolgoznak.
Nem tud megállni a magyarok népességfogyása: vajon lesz erre bármi megoldás?
Még mindig nagyon rosszak a népmozgalmi adatok: több ezerrel kevesebb gyermek születik, mint egy éve ugyanekkor.
Az előzetes adatok szerint 2025 júliusában 6696 gyermek született, és 8782 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,0, a halálozásoké 18, míg a házasságkötéseké 11%-kal mérséklődött - erről ír legújabb adatközlésében a KSH.
A természetes fogyás a 2024. júliusi 3920-szal szemben 2086 fő volt. 4324 pár kötött házasságot, 11%-kal, 536-tal kevesebb, mint egy évvel korábban.
Az idén eddig 41 686 gyermek jött világra, 6,9%-kal, 3106-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–júliusban pedig 2,1%-kal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos időszakaiban. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,30, egy évvel korábban 1,37 volt.
73 692-en haltak meg, 0,2%-kal, 129-cel többen az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,2, április–júniusban 1,1%-kal többen, míg júliusban 18%-kal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban. A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 32 006 fő volt, 11%-kal több az előző évi 28 771 fős értéknél.
24 608 pár kötött házasságot, 5,6%-kal, 1459-cel kevesebb az egy évvel korábbinál. Januárban 4,4, februárban 14, március–áprilisban 3,9, június–júliusban 9,5%-kal kevesebb, míg májusban 2,4%-kal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban.
