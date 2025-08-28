A Pénzcentrum 2025. augusztus 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Iszonyú hőséggel robogunk a hétvége felé: szabályosan megfővünk ma a melegben
A szaharai por megszűrheti a gomolyfelhőket, csapadék pedig ma egyáltalán nem valószínű a rekkenő hőségben.
Mára várható a hőség tetőzése, akár 30, 35 fokot is mérhetünk ma az ország egyes részein - erről a Kiderül ír előrejelzésében.
Mint az előrejelzésben írják, a napsütés mellett gomolyfelhők is előfordulhatnak, főként a Dunántúlon. Ezt azonban szűrheti a délnyugat felől érkező szaharai por.
A déli szél többfelé megerősödhet, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő vidékeken helyenként viharossá fokozódik. Csapadékra erre a napon nemigen kell számítani.
Jelenleg Budapest külső kerületeiben és a vidéki vármegyeszékhelyeken találhat új építésű lakást az, aki az Otthon Start programon keresztül venne ingatlant.
Nagyot kaszálhat, aki ilyen lakást vesz az Otthon Start hitelből? Elképesztő, mennyiért lehet kiadni
A budapesti albérletárak tovább emelkednek, de nem mindegy, milyen ingatlanról van szó.
Az egyik hirdetési portál kutatása szerint a lakáskeresők 71 százaléka részben hitelből finanszírozná a lakásvásárlást, szemben a márciusi 52 százalékkal.
Hiába a 3 százalékos fix kamatozás, a magyarok többsége továbbra sem bízik az állami hitelprogramokban.
Még nem is lehet igényelni a támogatást, de máris néhány nagyon is lényeges ponton módosítják az első lakásszerzők számára elérhető kedvezményt.
A nyár első fele a megszokotthoz képest az ország nagy részén szúnyogmentes volt.
Szakértők szerint a leghatékonyabb dolog, amit a tulajdonosok tehetnek otthonuk vonzóbbá tételéért, az a rendrakás.
Megkezdődött a Városmajor szélén található ikonikus Körszálló bontása, amely a tervek szerint teljesen átalakítva, lakásokkal és szolgáltatásokkal fog visszatérni 2028-ra.
Az Erste Bank teljesen kivezeti MasterCard bankkártyáit, és a következő hónapokban minden ügyfelének Visa kártyára cseréli a meglévő plasztikokat.
A KSH adatai szerint júliusban a lakossági gázfogyasztás 12,2 százaléka esett a magasabb árkategóriába.
A szeptember 1-jétől elérhető 3 százalékos Otthon Start hitel várhatóan jelentős változásokat hoz majd az albérletpiacon.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
Az MVM ismét biztosítja az egyenletes részszámlázás lehetőségét az okosmérős ügyfeleinek.
A lomtalanítási időpontokat a Társaság a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével.
Kigyűjtöttük, hol, mikor és mit visznek el az érintett településeken a lomtalanítás 2025-ös őszi szezonjában.
Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak.
Lezárult a távhőprogram, a pályázatkezelő a benyújtási lehetőséget a keretösszeg 120 százalékának elérése után, 2025. augusztus 21-én felfüggesztette.
A kamattámogatott hitelre vásárlókra várnak az eladók, hiszen magasabb árakat érhetnek el általuk.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.