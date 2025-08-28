Iszonyú hőséggel robogunk a hétvége felé: szabályosan megfővünk ma a melegben

A szaharai por megszűrheti a gomolyfelhőket, csapadék pedig ma egyáltalán nem valószínű a rekkenő hőségben.

Mára várható a hőség tetőzése, akár 30, 35 fokot is mérhetünk ma az ország egyes részein - erről a Kiderül ír előrejelzésében.

Mint az előrejelzésben írják, a napsütés mellett gomolyfelhők is előfordulhatnak, főként a Dunántúlon. Ezt azonban szűrheti a délnyugat felől érkező szaharai por.

A déli szél többfelé megerősödhet, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő vidékeken helyenként viharossá fokozódik. Csapadékra erre a napon nemigen kell számítani.