Ennek Bill Gates nem fog örülni: rászálltak a hatóságok a Microsoftra, nagy baj lehet a vége

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított a Microsofttal szemben, amiért valószínűleg nem tájékoztatja megfelelően a felhasználókat a mesterséges intelligencián alapuló chat funkcióval kiegészített keresőjének egyes tulajdonságairól. A szolgáltatás szabályzatai ugyanis ellentmondásosak, így például vélhetően nem derül ki a fogyasztók számára, hogy a szolgáltatás mennyire megbízható, vagy mi történik a használata során bevitt személyes adatokkal.

A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Microsoft európai szolgáltatásait nyújtó leányvállalatával, a Microsoft Ireland Operations Limiteddel szemben, mivel valószínűleg tisztességtelen gyakorlatot folytat a magyar fogyasztókkal szemben az ún. „új Bing szolgáltatásával” kapcsolatban.

A szoftveróriás februárban integrálta a – ChatGPT-hez hasonló – mesterséges intelligencián alapuló chat funkciót Bing nevű keresőrendszerébe, ami a keresőfelületen segíti a kérdések megválaszolását, gépi tanulásához felhasználva a felhasználók által megosztott tartalmakat, adatokat és információkat is. A nemzeti versenyhatóság szerint azonban a cég vélhetően nem az észszerűen elvárható szakismerettel, illetve szakmai gondossággal tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatással kapcsolatban.

A GVH gyanúja alapján a szolgáltatás szabályzatai, felhasználói tájékoztatói nagy terjedelműek, széttöredezettek és ellentmondásos tartalmúak, egyesesetekben pedig csak angolul érhetőek el. Emiatt jogsértő lehet a fogyasztók tájékoztatása a szolgáltatás teljeskörűségére, a válaszok megbízhatóságára, naprakészségére és megalapozottságára, valamint az igénybevételével összefüggő adatkezelésre vonatkozóan.

Utóbbi kapcsán a fogyasztók vélhetően nem kapnak megfelelő információt például arról, hogy a szolgáltatás során általuk megosztott adatokat a cég miként használja fel a mesterséges intelligencia algoritmusának betanításához, mennyiben jeleníti meg őket más felhasználók kereséseire válaszolva, illetve hogyan lehet ezen adatokat eltávolíttatni a rendszerből. A GVH-val lényegében egyidőben indított vizsgálatot az amerikai versenyhatóság (FTC) is egy másik mesterséges intelligencián alapuló csevegőszolgáltatás, az OpenAI által működtetett ChatGPT ügyében. A vizsgálat tárgya az amerikai hatósági eljárás esetében is az adatkezeléssel és a szolgálatatás kockázataival kapcsolatos gyakorlat valószínűsíthető tisztességtelensége.

A magyar versenyhatóság már hosszabb ideje nagy figyelmet fordít a jelentős számú fogyasztó és vállalkozás érdekeit és helyzetét befolyásoló, nagy technológiai vállalkozások piaci magatartásainak vizsgálatára.

A GVH az elmúlt években többek között a Google, illetve a PayPal számára is előírt már versenykorrekciós kötelezettségeket, az Apple és a Booking.com pedig jelentős versenyfelügyeleti bírságokat fizetett Magyarországon. A nemzeti versenyhatóság jelenleg is vizsgálja a Rakuten-csoportba tartozó Viber, illetve a ByteDance által üzemeltetett TikTok magatartását. Fellépéseinek köszönhetően a magyar versenyhatóság tavasszal tagságot nyert az ún. magas szintű nemzetközi munkacsoportban is, amely az Európai Bizottságot segíti a digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) betartatásában.



A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.