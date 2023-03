Meglepő dolog derült ki az 5G technológiáról: erről tudnod kell, ha okostelefonod van

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Jelentős társadalmi és gazdasági értéket teremt az 5.5G korszaka: a továbbfejlesztett hálózatok által kínált élményeket több mint egymilliárd végfelhasználó élvezheti majd, 2030-ra pedig egymilliónál is több 5G-alapú magánhálózat támogatja az ipar működését – hangzott el a Huawei Technologies Távközlési Üzletágának elnöke vitaindító beszédében a barcelonai Mobil Világkongresszuson. Az 5.5G-korszak interaktívabb szolgáltatásokat, köztük a 3D-s alkalmazások – például bevásárlóközpontok – sokaságát hozza el, általános trenddé válnak a vállalati felhő szolgáltatások, valamint elterjednek a saját áramforrás nélkül is adattovábbítására képes passzív IoT-eszközök. A hálózatok érzékelési képességeinek kiaknázása jelentős előrelépést hoz a városi infrastruktúrák biztonságosabb, hatékonyabb működtetésében is.

A hálózatok érzékelési képességeinek kiaknázása jelentős előrelépést hoz a városi infrastruktúrák biztonságosabb, hatékonyabb működtetésében is - írja közleményében a Huawei. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A cég egyik vezetője szerint igazi robbanás előtt áll a technológiai szektor, ha az 5.G-rendszer úgy épül fel, ahogy a tervekben jelenleg van szerte a világon. Újra kell gondolni az 5G üzleti felhasználását, és meg kell erősíteni a lefedettséget az iparági szereplők összefogásával, mert ez a kulcs az 5.5G korszak felé való előrelépésnek - mondta Li Peng, a Huawei Technologies Távközlési Üzletágának elnöke a barcelonai Mobil Világkongresszuson tartott vitaindító beszédében. A vezető szerint az 5G-hálózatokban rejlő lehetőségek kiaknázása elengedhetetlen az infokommunikációs iparág fejlődéséhez. Az 5.5G még gyorsabb, automatizáltabb és intelligensebb korszakba vezet, az 5G-nél tízszer több hálózati képességet nyújt, ami százszor több lehetőséget rejt magában. Az 5.5G-korszak öt fő jellemzője a 10 gigabites sebesség elérése, a még sokoldalúbban felhasználható IoT-megoldások elterjedése, a vezeték nélküli hálózatok érzékelőként való használata, az automatizáltabban, alacsonyabb energiafelhasználással működő, és jobb minőséget adó hálózatok megjelenése, valamint összességében a fenntarthatóbb hálózati infrastruktúra lesz. A nagyobb sebességnek köszönhetően a mobilos és otthoni felhasználók magasabb minőségű, interaktívabb élményekhez jutnak: széles körben elérhetővé válnak a 3D-alkalmazások, mint például a 3D online bevásárlóközpontok, a 24K felbontású VR-játékok, a szemüveg nélküli 3D-s videók pedig általánossá válnak. Az 5.5G-korszakban ezen innovatív szolgáltatások online felhasználóinak száma várhatóan meghaladja az egymilliárdot, ami százszoros növekedést jelent. A vállalat előrejelzései szerint a kiépített 5G-magánhálózatok száma a jelenlegi tízezerről egymillióra nő 2030-ra. Az üvegszálas kapcsolatok az otthonoktól és a vállalkozásoktól a gyártósorokig, sőt a gyártóberendezésekig fognak terjedni, és tízszeres javulás lesz a késleltetés, a helymeghatározás pontossága és a megbízhatóság terén. Ezenfelül új korszakba lépnek a felhőalkalmazások, és trenddé válnak a felhőalapú és többfelhős vállalati alkalmazások is. Érdemes még megnézni az OTP Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Feltörekvő innovatív technológia: passzív IoT A passzív IoT-technológiának köszönhetően az összekapcsolt eszközök száma 10 milliárdról 100 milliárdra nő. A passzív IoT címkék előnyei, – amelyek folyamatos áramforrás nélkül képesek kisebb mennyiségű adatot továbbítani, így alkalmasak arra, hogy akár helymeghatározásra és hőmérséklet-érzékelőkön is használhatók legyenek –, széles körben kiaknázhatók lesznek az 5G hálózatok fejlődésével, és többek között a raktári cikkek automatizált leltározásában, a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben hozhatnak áttörést. Jelenleg évente több mint 30 milliárd passzív IoT-címke van használatban, és az iparágak digitalizációjával az évente használt passzív IoT-címkék száma várhatóan eléri a 100 milliárdot. Az érzékelő hálózatok a ködöt, a forgalmi dugókat és akadályokat is felismerik Olyan új technológiák is megjelennek majd, mint a vezeték nélküli érzékelés (wireless sensing), amikor a teljes kommunikációs hálózat érzékelőként is szolgál. Ez a megoldás széles körben használható például közúti közlekedési szolgáltatások területén és környezeti elemek érzékelésére. Például esős vagy ködös időben az 5.5G-hálózatok képesek lesznek automatikusan felismerni az úton lévő akadályokat vagy egyéb problémákat, és az autókban lévő térképeken keresztül egy kilométerrel korábban értesíteni tudják a sofőröket. Így a közlekedés biztonságosabbá, a városi infrastruktúra pedig hatékonyabbá válik. Az 5G hálózatoknak mindössze három évre volt szüksége ahhoz, hogy elérje a 4G öt év alatt elért fejlődését, azonban a lefedettség még mindig kiegyensúlyozatlan a különböző régiók és országok között. Világszerte még mindig 200 millió réz szélessávú vonal szorul sürgős korszerűsítésre, és több mint 60 millió kis- és középvállalkozás szeretne hozzáférni a bérelt vonali szolgáltatásokhoz. Az erősebb lefedettség a felhasználóknak és a szolgáltatóknak is kedvezne: a felhasználók 70 százaléka már most hajlandó többet fizetni a jobb 5G élményért, amely egyúttal mintát adhat a következő, 5.5 generációs élményekhez, – míg a szolgáltatók bővíthetik piacaikat, és nagymértékben növelheti bevételeiket.

