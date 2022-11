Mi az a Meta, mi lett a Facebookkal? Mindent a Meta nevű új cégóriásról

A Facebook alapítója és egyben vezérigazgatója, Mark Zuckerberg 2021.10.27-én átnevezte a vállalatot – a korábbi „Facebook” mostantól „Meta” néven fut, ám mindez nem befolyásolja a közösségimédia- és reklámplatformot, illetve a cégcsoport többi social média termékét. Na de mi az a Meta Facebook helyett, észlelhet-e a változásból bármit egy átlagos felhasználó? Mutatjuk, mi mindent érdemes tudni az új Meta kapcsán, kik a Meta alapítók, hol a Meta székhely, milyen Meta leányvállalatok léteznek!

Cikkünkben minden fontos és aktuális tudnivalót összeszedtünk a Meta nevű cégóriásról – miért keresztelte át Zuckerberg a vállalatot, milyen Meta termékeket tölthetünk le a telefonjainkra a Facebook nevű platform mellett? Mit érdemes tudnunk a Meta részvényárfolyam változásai kapcsán, hol van a Meta székhely, melyek a Meta leányvállalatok és kik a Meta alapítók? Milyen víziók vezérlik Zuckerberget? Mi a meta kifejezés jelentése (mi az a meta tag, mi a TFT meta)?

Mi a Meta?

Mark Zuckerberg és alapítótársai 2004-ben alapították a TheFacebook nevű részvénytársaságot, ami 2005-től egészen 2021-ig már csak „Facebook” néven futott (nem csak a népszerű közösségimédia-platform megnevezése volt, hanem az egész vállalaté). Zuckerberg, aki a mai napig a vállalat többségi részvényese és elnök-vezérigazgatója, 2021 októberében a „Meta Platforms Inc.”, röviden: Meta nevet adta a vállalatnak, ezzel is utalva a vállalat jövőbeli, a metaverzum kiépítésére vonatkozó törekvéseire, amelyben a Facebook jövőjét látja (mindemellett már annyi minden tartozott a „Facebook” megnevezés alá, hogy egyébként is indokolttá vált a névváltoztatás).

Tehát: arra a kérdésre válaszolva, hogy mi az a Meta Facebook helyett, elárulhatjuk, hogy csupán a név változott, az eredeti Facebook és Messenger applikációk ugyanúgy elérhetőek a felhasználók számára, ahogy korábban, a csoport más termékeivel együtt. A vállalat az elmúlt évek során a modern élet megkerülhetetlen elemé vált: aki még nem regisztrált, előbb utóbb valamilyen okból kifolyólag rákényszerül, különben lemarad.

Zuckerberg víziója a metaverzumról

Mark Zuckerberg nem titkolja, hogy a Facebook jövőjét a metaverzumban látja, ami jelenleg még gyermekcipőben jár, ám fejlesztése gőzerővel zajlik. Gyakorlatilag egy olyan megosztott, bárki számára, bárhonnan elérhető és átjárható virtuális valóságról van szó, ami egyesíti a közösségi médiától kezdve a munka világán, a szabadidős tevékenységeken, illetve a kultúrafogyasztáson keresztül az összes digitális felületet, amit használunk, egy nagy, kiterjesztett valósággal illusztrált online tér formájában.

A Meta új világa már most vonzza a befektetőket: horribilis összegekért kerülnek eladásra a metaverzumbeli luxusingatlanok, amelyekért a különböző világok kriptovalutáival kell fizetnünk, de műalkotásokat is birtokolhatunk pusztán digitális alapon, befektetés gyanánt. A Meta olyan digitális forradalmat készül megvalósítani, amelyet korábban csak a sci-fi filmekben láttunk – arról, hogy mi a metaverzum, mi a világának elméleti háttere és milyen kérdéseket vet fel az online létezés ilyen mértékű kiterjesztése, korábbi cikkünkben írtunk.

Milyen Meta termékeket használunk?

A Meta, mint óriáscég termékei közé tartozik a Facebook, a hozzá tartozó beszélgető applikációk, a Messenger és a WhatsApp is, képmegosztó közösségi oldala pedig az Instagram. További, kevésbé ismert termékei a Meta Quest (Oculus VR headset), a Horizon Worlds (ingyenes virtuális valóság/videojáték, játékkészítő rendszerrel), a Mapillary (geocímkével ellátott fényképmegosztás), a Workplace (online csoportmunka és kommunkáció), a Portal (intelligens kijelzők, videotelefon) és a Diem (engedélyezett blokklánc alapú stabilcoin fizetési rendszer).

Meta leányvállalatok

A Meta nem csak az olyan platformokat öleli fel, mint a Facebook vagy az Instagram – számos leányvállalat tartozik a Meta alá, többek között az Oculus, a Giphy, a játékfejlesztéssel foglalkozó Sanzaru Games, a CRM-platformot készítő Kustomer, vagy a CTRL-Labs, ami neurális hálózatokat fejleszt. A jelentősebb Meta leányvállalatok közé tartozik még: Novi Financial, Onavo, Beluga, LiveRail, Ascenta, Atlas Solutions, Little Eye Labs, FriendFeed, ProtoGeo, Redkix, Prase, Threadsy, Vidpresso, Bloomsbury AI, PrivateCore, PlayGiga, Scape Technologies, Faciometrics, Confirm.io, Grokstyle, ServiceFriend és megannyi más kisebb vállalat is.

A Meta alapítók listája

A Meta (korábban a Facebook) alapítása nem kizárólag Zuckerberg nevéhez fűződik: a milliárdos feltaláló alapítótársaiként tartjuk számon Eduardo Saverint, Andrew McCollumot, Chris Hughest, illetve Dustin Muckovitzot is, akik mind hozzájárultak a Meta kezdeti és a későbbi sikereihez.

Hol van a Meta székhelye?

A Meta vállalat központja Kaliforniában található, a San Francisco-öbölben (1 Hacker Way, Melno Park).

Meta részvényárfolyam (forrás: Google Finance)

Meta részvényárfolyam

A Meta részvényárfolyam az elmúlt hónapokban jelentősen csökkenő tendenciát mutatott: hiába a 2021 közepétől az év végéig tartó Meta részvényárfolyam szárnyalása, 2022 elejétől a bizonytalan világgazdasági helyzetnek és a Facebook olyan új riválisainak köszönhetően, mint a TikTok, a Meta részvények árfolyama gyakorlatilag zuhanórepülésbe kezdett.

Meta részvényárfolyam 2022 (forrás: Google Finance)

A „meta” kifejezés további értelmezései

Gyakori kérdés a „meta” kifejezés kapcsán, hogy mi a meta tag, illetve, hogy mi a TFT meta jelentése. Kezdjük a meta taggel: olyan szövegrészletekről, meta címkékről van szó, amelyek egy adott weboldal tartalmát jellemzik, a keresőmotoroknak ezek a címkék segítenek megállapítani, hogy miről szól az oldal tartalma. A meta tagek nem láthatóak az olvasó szemszögéből, a keresőmotoroknak szóló HTML-kódokból lehet őket kiolvasni. Gyakran hallhatjuk még a metaadat kifejezést is, ami szintén az oldal adataira utal. A TFT meta a Teamfight Tactics-ra utal, ami a virtuális valóságokban zajló, online játékok életében játszik szerepet.