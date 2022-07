Kapkodnak ezek után a laptopok után a magyarok: így kijátszható a brutál drágulás

Az infláció folyamatos, az utóbbi időben pedig drasztikus méreteket öltött. Józan ésszel végig gondolva azt hihetnénk, hogy gyakorlatilag minden terméknek az ára drasztikusan emelkedett, azonban ez az állítás nem igaz.

A használt laptopok piacán évek óta nem történt jelentős áremelkedés, a covid járvány kezdeti időszakát kivéve, amikor is a home office és otthon tanulás miatti hirtelen megugrott nagy kereslet és ezáltal kialakult besszállítói hiány miatt átmenetileg megemelkedtek az árak.

Az alábbi táblázat jól szemléleti, hogy a legtöbb modell ára – ugyanazokkal a kiegészítőkkel - nem emelkedett jelentősen az utóbbi három év leforgása alatt, maximum 20%-os drágulás történt. A Lenovo Thinkpad L470 és Lenovo Thinkpad T470 termékeket még olcsóbban is vásárolhatjuk meg – derült ki a kutatásból.

A laptopokat a forgalmazó külföldről, európai nagyvállaltoktól és lízing cégektől importálják, miután a gépek tartós bérlete 2,3 év után lejárt. Rendszerint Ausztriából, Németországból, Svájcból származnak a minőségi használt laptopok, melyeket alapos bevizsgálás és felújítás után kezdenek tovább értékesíteni a magyarországi forgalmazók.

A beszállítói árak pedig évek óta nem mutatnak nagy eltérést a kovid kezdeti időszakának kivételével. Ezen kívül jelenleg még a forint gyengülése is kisebb szintű változást idézhet elő, de egyelőre a legtöbb hazai kereskedő képes az árakat tartani, mert a külföldi beszállítók igyekeznek ezt alacsonyabb kínálati árakkal kompenzálni.

Azoknak a használt laptop kereskedőknek, akik elsősorban online webáruházban értékesítenek, szerencsére nincs olyan magas rezsijük, őket a drágulás és az ezzel járó áremelkedés kevésbé érinti. A beszállítói árak elsősorban a mérvadóak, amit természetesen a forint árfolyama és a logisztikai cégek áremelései is befolyásolnak, de egyelőre nem kell tartani attól, hogy bármelyik miatt is érezhetően nagy áremelkedés következne be – nyilatkozta Fógel Adrián, a hasznaltlaptop.eu ügyvezetője.