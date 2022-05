Megszólalt a milliárdos magyar matektanár: még vár a mesés vagyonra, a suliból se jönne el

László Zsolt, 8-10 évvel ezelőtt kezdett el digitális képalkotással foglalkozni, most pedig egy aukció keretében körülbelül 13 milliárd forintot keresett. A pénzhez viszont nem fér hozzá, számolt be az RTL Klubnak.

László Zsolt, évekkel ezelőtt kezdett el digitális képalkotással foglalkozni, de az úgynevezett NFT-k gondolata csak nem rég kezdte el igazán izgatni a fantáziáját, viszont matektanárként nem volt még ideje igazán elmélyülni a kérdésben. A lehetőség viszont az ölébe hullott úgymond egy kiállításmegnyitó kapcsán, ahol is egy londoni székhelyű céggel szerződött, amely egy online galériát üzemeltet. A cég nem rég meghirdetett két zártkörű aukciót, ami összesen 14 napig tartott. Ennek keretei közt sikerült Zsoltnak eladnia 10 grafikáját, összesen 13 milliárd forintot érő kriptovalutáért.

Ehhez a pénzhez viszont nem fér hozzá, hiszen ezt az összeget egy olyan digitális valutában kapta meg, amely még nincs piacon. A cég jelenleg is azon dolgozik, hogy ezt a valutát fizetőeszközzé tegye, amihez Zsolt szerint minden szükséges eszközzel rendelkeznek.

Így a zalaegerszegi matektanár most arra vár, hogy a vállalatnak ez sikerüljön, de elárulta az RTL-nek, hogy olyan szerződést kötött a galériával, ami alapján, ha nem is túl nagy összegben, de kapott már használható valutában is fizetséget. Reményei szerint pár hónapon belül hozzá fog jutni a pénzhez, de elmondása szerint nem tervezi, hogy otthagyja a tanári pályát.