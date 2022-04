Ez lehet a következő évtized csúcsbefektetése: tényleg nagyot szakíthat, aki korán száll be?

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

A befektetők mindig arra ösztönöznek minket, egyszerű halandókat, hogy a befektetéseink esetén mindig hosszútávon gondolkozzunk: minimum 5, de inkább 10 évre előre. De mi a helyzet azokkal, akik még ennél is jobban, 20-30 évre előre gondolkoznak? Ide tartoznak azok a szülők, akik a gyermekük nevében nyitnak egy megtakarítási számlát, de azok az üzletemberek is, akik a repülő autók gyártásába, vagy különböző technikai újításokba fektetnek be.

Befektetni a legtöbb esetben kockázattal jár. Persze vannak 5-10 éves kötvények, amik biztos hozammal rendelkeznek, de új találmányokba befektetni mindig hatalmas kockázatot jelent. Mindenki emlékszik az 1990-es évekre, amikor a CD és kazetta lejátszók aranykorát éltük, és előbbire mindenki azt hitte, hogy forradalmasították a zene lejátszást. De ezt a technikát elsöpörte végül az MP3, így a Sony hatalmasat bukott a befektetésen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! De ennek ellenére továbbra is népszerűek ezek a kockázatos befektetések, hiszen, ha összejön akkor hatalmas összegeket lehet vele kaszálni. A kínálat pedig hatalmas: az önvezető autóktól kezdve a repülő taxikon át egészen az űrturizmusig mindenbe be lehet fektetni. A jövő utazása: önvezető autók Ahogyan azt már korábban is megírtuk az előrejelzések szerint az önvezető autók piaca 2030-ra 329,17 milliárd dollárnyi értékűre fogja magát kinőni, ami azt jelenti, hogy a becslések szerint 8 év múlva már évente több mint 12 millió jármű fog forgalomba kerülni. Az önvezetésnek öt szintjét különböztetjük meg, amelyek a rendszer automatizáltságának mértékében térnek el egymástól. A pontos és helyes kifejezés a vezetésautomatizáló technológia, amely lefedi a különböző fejlettségű mesterséges intelligencia által vezérelt vezetés teljes skáláját. A legnagyobb probléma jelenleg az önvezető autózás területén a felmerülő jogi kérdések. Az USA vagy az EU tagállamai például más-más szabályokat követnek ezen a téren. Nemzetközi szinten több jogi megállapodás is érvényben van a közúti közlekedés szabályozására, köztük az egyik legfontosabb az 1968-as Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény. A 2016 márciusa óta engedélyezett vezetésautomatizáláshoz azonban az évek során egyik sem alkalmazkodott, és még mindig ember irányította járműveket feltételeznek. 2017 júniusában Németország volt az első állam, amelyik keretrendszert szabott az automatizált járművezetésnek, és egyúttal lefektette a 4. és 5. szintű önvezetés jogi alapfeltételeit is. Az újfajta szabályozás ugyanakkor egyelőre nem engedélyezi a sofőr nélküli önvezető autózást. Ahhoz, hogy a járműben ülők mind kizárólag utasként vegyenek részt a közlekedésben, a német állam szerint további nemzetközi szintű előírásokra van szükség. A 3. szintű vezetésautomatizálás közúti engedélyezésében Németország példáját Japán és Nagy Britannia is követte, és idén várhatóan még több európai ország teremti meg hozzá a törvényi kereteket. A vezetésautomatizáció pedig egyre népszerűbb a befektetők körében is: a piacot felvásárlások, partnerségi megállapodások, üzleti együttműködések és konzorciumok tartják folyamatos fejlődésben. A legutóbbiak között szerepel az önvezető taxikat fejlesztő Zoox és az Uber AV részlegének felvásárlása is. Előbbit az Amazon vette meg, míg utóbbi az Aurora tulajdonába került, amely a járművek sofőr nélküli navigációjának hátterét adó technológia kiépítésére fókuszál. Míg a Toyota az amerikai Lyft 5. szintű automatizálással foglalkozó divízióját vásárolta fel. Az olyan autó- és chipgyártó multik pedig, mint a Bosch, a Continental vagy a Toyota (a sort pedig még sokáig folytathatnánk) új csoportot is létrehozott Autonomous Vehicle Computing Consortium (AVCC) néven, amelynek célja egy közös számítási platform kialakítása az önvezető járművek számára, továbbá a biztonságos önvezető technológia felgyorsítása. De földi halandóként is be tudunk fektetni az önvezető járművekbe, hogy ha szeretnénk. A DailyMail szerint ennek a legegyszerűbb módja az, ha olyan cégek részvényeit vásároljuk meg, mint az Apple, az Alphabet, a Ford vagy a Toyota, amik mind foglalkoznak ezzel a témakörrel. A másik, alternatív megoldás, ha olyan vállalatok részvényeit választjuk, mint a Nvidia, amely mikrochipeket forgalmaz az önvezető autókhoz. A végtelenbe és tovább: űrturizmus Szinte naponta röppennek fel a hírek, hogy kik azok a szerencsés emberek (leginkább sztárok és milliárdos üzletemberek versengenek még a lehetőségért) akik a nyaralásukat az űrben tölthetik. A szakértők szerint pedig a kereskedelmi űrutazás a jövő egyik legizgalmasabb iparága, amivel egy kiváló hosszútávú befektetés lehet. Nem véletlenül vonzotta a világ legsikeresebb üzletembereit, mint Sir Richard Branson, Elon Musk vagy Jeff Bezost az ágazat. Annak ellenére is, hogy mivel még egy nagyon gyerekcipőben járó projektről beszélünk végtelen sok a hibalehetőség. Bár még nem tökéletesen kidolgozott az ágazat a jelek szerint a Virgin Galactick, Branson űrturisztikai cége még ebben az évben becsatlakozhat a kereskedelembe, attól függően, hogy az Egyesült Államokban megkapja-e szükséges engedélyeket. De a többiek sincsenek sokkal lemaradva: Bezos cége, a Blue Origin nem csak űrutazást kínál, de egyenesen tervezi, hogy létrehoz egy űrállomást, ami egyfajta luxus szállodaként fog üzemelni. Mindeközben a SpaceX, Elon Musk cége már hónapok óta küld fel az űrbe Falcon 9 rakétákat.Bár ezek a cégek még nem vonultak a tőzsdére, de az eszközgyártó Scottish Mortgagenek valamivel több mint 1 százalék részesedése van a Tesla tulajdonosának vállalatában. Orvosi fejlesztések és környezetvédelem Talán a legbiztosabb befektetés az itt felsoroltak között az egészségügyi technológia talán, hiszen a szakértők szerint ez a jövőben is fennmarad, ha más formában is, mint a jelenlegi. Ken Wotton, a Stategic Equty Capital befektetési alap menedzsere úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia szoftverek alkalmazása az orvoslásban nagy fejlődésen fog keresztülmenni az elkövetkezendő 20 évben. A szakértő szerint egyre fontosabbá fog válni a technológia fejlődése olyan területeken, mint a röntgen vagy a CT, ahol a képalkotás elengedhetetlen a diagnózishoz. A vállalatoknak pedig meg van arra a lehetősége, hogy hosszútávon nyereségesek legyenek, az angol cég, a Medica részvényei például folyamatos emelkedést mutattak az elmúlt időszakban. Az orvostudomány mellett másik biztos hosszútávú befektetés lehet a környezetvédelem is, mint például a napenergia, ami a becsélések szerint 2050-ig évente több mint 8 százalékkal fog növekedni, hogy kielégítse a globális energiaigényt. Éppen ezért érdemes olyan cégekbe fektetni, amik lakossági napelem-technológiával foglalkoznak, hiszen sokat lehet profitálni ebből az üzletágból is.

Címlapkép: Getty Images

