Aggasztó hírek a chipekről: veszélybe kerülhet a kártyás fizetés

A globális csiphiány lassan utoléri a fizetési kártyák gyártóit is. A piaci szereplők szerint a helyzet jövőre sem javul, akár felhasználók millióit érintő hiány is kialakulhat a kártyák kibocsátásában.

Az év eleje óta folyamatosan, világszerte tapasztalható csiphiány eddig is számos területen okozott fennakadásokat az okostelefonoktól, a személyi számíptógépeken és a játékkonzolokon keresztül az autógyártásig. Úgy tűnik most újabb ágazatot fenyeget a válság. A félvezetőipari ellátási lánc fennakadásai ugyanis azzal fenyegetnek, hogy veszélybe sodorják azoknak a bankkártyáknak az utánpótlását, amelyet a legtöbben naponta használnak a fizetésekhez.

A kártyás és mobil fizetési szolgáltatókat tömörítő Smart Payment Association (SPA) a múlt héten adott ki figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy a félvezetőipari termékek előállításával kapcsolatos problémák a fizetési kártyák gyártóit is érintik, akiknek már most nehezére esik a tevékenységükhöz nélkülözhetetlen komponensek beszerzése. Mivel pedig a hiány az optimistább becslések szerint is maximum jövőre enyhül, ezt a fogyasztók is meg fogják érezni.

Ma ezek a fizetési kártyák már sokaknál elengedhetetlenné váltak a mindennapi élet és az üzleti tranzakciók szempontjából. A nem készpénzes fogyasztói fizetések közel 90 százalékához ezeket használjuk, nem beszélve arról, hogy a készpénzhez való egyszerű hozzáférés szempontjából is kritikus szerepük van.

Az SPA elnöke szerint ha a helyzet nem javul érdemben, akkor a rendszerből nemsokára több millió bankkártya fog hiányozni világszinten. Ez pedig a fogyasztókra is közvetlen hatással lesz, hiszen nem tudnak majd bankkártyát szerezni, vagy adott esetben nem tudják megújítani meglévő kártyájukat.

Az SPA adatai szerint évente nagyjából 3 milliárd fizetési kártyát adnak ki világszerte, így a fennakadások úgy is milliókat érinthetnek, ha az összes kártyahasználó kis részint érintik majd. A SPA úgy látja, hogyaz ilyen okos kártyák gyártóit 2021 második felében már komolyan érinti majd az ellátás akadozása, a problémáik pedig 2022-ben csak súlyosbodni fognak.

Ez nem csak az ügyfeleknek lesz kellemetlen, de az iparági szervezet arra figyelmeztet, hogy a kártyacsalások kockázatait is jelentősen növelheti. Ennek alapján a félvezetőgyártók feladata lenne, hogy megváltoztassák prioritásaikat a megrendelések kiszolgálásában, és még a tervezett kapacitásbővítéseket megelőzően elsőbbséget biztosítsanak az intelligens fizetési kártyákat gyártó pertnereik számára például az okostelefonos ágazattal szemben.