Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és persze azt is, gazdára talált-e a félmilliárdos nyeremény!
Itt a bejelentés, vadiúj sorsjegy érkezik Magyarországra: egy vagyont lehet vele nyerni
Új jótékonysági sorsjegypárral bővítette kínálatát a Szerencsejáték Zrt., amelynek bevétele az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó programját támogatja.
A Szókincs és Szókincs Extra néven megjelent kaparós sorsjegyek pop-art stílusú megjelenéssel és szókereső játékmenettel érhetők el, 990, illetve 1990 forintos áron. A társaság ezzel már másodszor indít olyan sorsjegypárt, amely közvetlenül a Kapaszkodó programhoz kapcsolódik. A kezdeményezés célja, hogy fejlesztő és terápiás központok jöjjenek létre hátrányos helyzetű gyermekek számára.
A játék tematikája is a segítségnyújtáshoz igazodik. A főjátékban szereplő szavak, valamint a „Nap Szava” mező alatt rejtett kifejezések és azok magyarázatai is a jótékonyság témájához kapcsolódnak. A Szókincs sorsjegy főnyereménye 50 millió, míg a Szókincs Extra esetében 100 millió forint.
A Szerencsejáték Zrt. szerint a mostani együttműködés egy korábban elindított program folytatása. A tavaly bevezetett Jókívánság sorsjegyek bevételeiből már megvalósult az első Kapaszkodó Fejlesztőház, amely a rászoruló gyermekek fejlesztését segíti.
Az idei évben Miskolcon, az Avason nyílt meg egy több mint 350 négyzetméteres központ, ahol a 0–10 éves gyerekek személyre szabott fejlesztést kapnak. Az intézményben többek között fejlesztőszobák, tornaterem, szenzoros helyiség és sószoba is helyet kapott.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az Ökumenikus Segélyszervezet szerint a hosszú távú, kiszámítható támogatás kulcsfontosságú a program bővítéséhez, és a partnerség lehetővé teszi, hogy a jövőben további fejlesztőházak nyíljanak országszerte.
A Szerencsejáték Zrt. több mint 25 éve indít időről időre olyan sorsjegyeket, amelyek valamilyen közösségi célt támogatnak. Korábban például egyházi épületek felújításához járultak hozzá, az elmúlt években pedig befogadó játszóterek építését segítették. Ennek köszönhetően eddig több mint 40 olyan közösségi tér jött létre, ahol ép és fogyatékossággal élő gyerekek együtt játszhatnak.
A Magyar Rádió munkatársaként a 20. század olyan kiemelkedő tudományos és kulturális alakjaival készített interjúkat, mint Kodály Zoltán, Pilinszky János, Illyés Gyula, Szent-Györgyi Albert vagy...
A közönség egyre gyakrabban választ magyar filmeket és sorozatokat.
A fitneszedző egy friss videóüzenetben reagált az őt ért kritikákra.
Ismét változott a Netflix ára. Mutatjuk, mennyibe kerül most a Netflix előfizetés havonta, és milyenek az aktuális árak, csomagok.
Hatalmas őrület készül a magyar tengernél: ezrek utaznak oda egyetlen édesség miatt, ami garantáltan felpörgeti a bevételeket
Idén tizenharmadik alkalommal, május 8‑án megrendezik a Balaton Fagyija választást, amelyre már jelentkezhetnek a régió cukrászai.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/14. heti, vasárnapi nyerőszámait.
Végre megnyitotta kapuit a legendás hazai erődítmény: óriási tömeg rohamozta meg a bámulatos új parkot
Megnyílt a budapesti Gellért-hegyen a megújult Citadella a nagyközönség előtt húsvétvasárnap kora délután.
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a Szent Péter-bazilikában a békéért.
Rubint Réka a TV2 Napló című műsorában vallott először arról, hogy az elmúlt majdnem négy évben egy ritka, rosszindulatú daganatos betegséggel, szarkómával küzdött.
Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk. A mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak
Na, vajon elvitte-e valaki a 6,25 milliárd forintos főnyereményt a 14. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Vérfagyasztó jelenetek a metróállomáson: egy férfi a szerelvények elé akart lökni egy mit sem sejtő utast, hátulról támadott + VIDEÓ
Emberölés kísérletével vádoltak meg egy férfit Seattle-ben. Vonat elé akart lökni egy másik embert.
Mihalik Enikő egy interjúban idézte fel, mekkora sokként érte, amikor New York-i modellkarrierje során először kapott kiemelkedően magas díjazást.
130 milliót nyert az idős nagypapa: a szívrohamtól esett össze, amikor megtudta, hogy a kaszinó egy forintot se hajlandó fizetni neki
Az egyik legsúlyosabb eset a 76 éves John Ridingé. Az idős férfit tíz nappal azután szállították mentővel kórházba, hogy érvénytelenítették a 285 ezer fontos nyereményét.
Döbbenet, ami kiderült az Ötöslottó húsvéti sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt., minden játékos tudjon róla
Ezen a hétvégén a játék történetének negyedik legnagyobb összegét, 6,25 milliárd forintot viheti haza egy szerencsés nyertes.
Csodálatos égi jelenségek tanúja lehet, aki áprilisban az égre néz: különleges telihold és tavaszi csillaghullás várható
A Lyridák meteorraj este 21:40-kor tetőzik április 22-én, de érdemes elkezdeni az észlelést már a sötétedés után, este 9 óra körül.
Kihúzták a Skandináv lottó 14. játékhetének nyerőszámait, a tét 140 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Örkény István utolsó feleségeként az író halála óta odaadóan gondozta a hagyatékot.
-
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
-
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
