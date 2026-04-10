2026. április 10. péntek Zsolt
Budapest: Lottozo üzlet Budapesten. A Lotto a magyar nemzeti szerencsejáték monopólium, a Szerencsejatek Zrt. által működtetett lottójáték.
Szórakozás

Itt a bejelentés, vadiúj sorsjegy érkezik Magyarországra: egy vagyont lehet vele nyerni

Pénzcentrum
2026. április 10. 11:29

Új jótékonysági sorsjegypárral bővítette kínálatát a Szerencsejáték Zrt., amelynek bevétele az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó programját támogatja.

A Szókincs és Szókincs Extra néven megjelent kaparós sorsjegyek pop-art stílusú megjelenéssel és szókereső játékmenettel érhetők el, 990, illetve 1990 forintos áron. A társaság ezzel már másodszor indít olyan sorsjegypárt, amely közvetlenül a Kapaszkodó programhoz kapcsolódik. A kezdeményezés célja, hogy fejlesztő és terápiás központok jöjjenek létre hátrányos helyzetű gyermekek számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A játék tematikája is a segítségnyújtáshoz igazodik. A főjátékban szereplő szavak, valamint a „Nap Szava” mező alatt rejtett kifejezések és azok magyarázatai is a jótékonyság témájához kapcsolódnak. A Szókincs sorsjegy főnyereménye 50 millió, míg a Szókincs Extra esetében 100 millió forint.

A Szerencsejáték Zrt. szerint a mostani együttműködés egy korábban elindított program folytatása. A tavaly bevezetett Jókívánság sorsjegyek bevételeiből már megvalósult az első Kapaszkodó Fejlesztőház, amely a rászoruló gyermekek fejlesztését segíti.

Az idei évben Miskolcon, az Avason nyílt meg egy több mint 350 négyzetméteres központ, ahol a 0–10 éves gyerekek személyre szabott fejlesztést kapnak. Az intézményben többek között fejlesztőszobák, tornaterem, szenzoros helyiség és sószoba is helyet kapott.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Ökumenikus Segélyszervezet szerint a hosszú távú, kiszámítható támogatás kulcsfontosságú a program bővítéséhez, és a partnerség lehetővé teszi, hogy a jövőben további fejlesztőházak nyíljanak országszerte.

A Szerencsejáték Zrt. több mint 25 éve indít időről időre olyan sorsjegyeket, amelyek valamilyen közösségi célt támogatnak. Korábban például egyházi épületek felújításához járultak hozzá, az elmúlt években pedig befogadó játszóterek építését segítették. Ennek köszönhetően eddig több mint 40 olyan közösségi tér jött létre, ahol ép és fogyatékossággal élő gyerekek együtt játszhatnak.
#gyerekek #lottó #nyeremény #szerencsejáték #támogatás #miskolc #jótékonyság #sorsjegy #szórakozás #fogyatékosság #szerencsejáték zrt

