2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Bangkok, Thaiföld - 2022. április 25. : Az iPhone 13 képernyője a Netflix alkalmazással.
Szórakozás

Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta? Így változott a Netflix csomagok ára 2026-ra

Pénzcentrum
2026. április 6. 12:01

A streaming szolgáltatók piacán folyamatosak a változások, ezúttal a hazai felhasználókat sem kerülte el a legújabb Netflix áremelés. Ez érinti azokat, akik már előfizetői a szolgáltatásnak, illetve akik újonnan fizetnének elő. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, mennyibe kerül jelenleg egy Netflix-előfizetés, milyen opciók közül választhatunk, és hogyan spórolhatunk esetleg a szolgáltatói csomagokkal.

A hazai streamingfogyasztók számára nem indult jó hírekkel a tavasz. Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, márciusban fájdalmas drágulás jött a Netflixnél, ami már a következő számlázási ciklusban érinti a magyar felhasználókat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legújabb Netflix áremelés: ennyivel fizetünk többet 2026-ban

Az új díjszabás meglévő előfizetőknek a következő számlázási ciklustól, és új előfizetőknek:

  • Alap csomag 3 190 forint/hó az eddigi 2 990 helyett
  • Standard csomag 4 490 forint/hó az eddigi 3 990 helyett
  • Prémium csomag 5 690 forint/hó az eddigi 5 090 helyett
  • vendégfiók 1390 forint/hó az eddigi 1 190 helyett

A mostani Netflix áremelés mértéke csomagonként kissé eltérő, de valamennyi esetben legalább 10%-ot jelent. 

Mit tartalmaznak a Netflix csomagok?

Mielőtt új fiókot regisztrálnánk, vagy módosítanánk a meglévőt, érdemes alaposan áttekinteni a kínálatot. A frissen emelt Netflix árakhoz tartozó csomagok az alábbi lehetőségeket nyújtják az előfizetőknek:

  • Alap csomag: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. 720p (HD) képminőség, egyszerre 1 képernyőn nézhető, letöltés egyszerre 1 eszközön, vendégfelhasználó hozzáadására nincs lehetőség.
  • Standard csomag: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. 1080p (Full HD) képminőség, egyszerre 2 képernyőn nézhető, letöltés egyszerre 2 eszközön, 1 vendégfelhasználó hozzáadására van lehetőség.
  • Prémium csomag: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. 4K (Ultra HD) + HDR minőség, egyszerre 4 képernyőn nézhető, letöltés egyszerre 6 eszközön, 2 vendégfelhasználó hozzáadására van lehetőség.

Netflix előfizetés távközlési szolgáltatókon keresztül

Ha egyszerűsítenéd a havi kiadásaidat, érdemes a hazai telekommunikációs cégeknél is szétnézni, hiszen egyre többen beépítik ajánlataikba a streaming platformokat. Mielőtt közvetlenül az oldalon fizetnél elő, a Netflix Telekom, One vagy egyéb szolgáltatókon keresztüli, otthonodban elérhető ajánlatait is derítsd fel.

A távközlési csomagokba integrált előfizetések – mint például a Telekom Netflix megoldás – egyik előnye, hogy a havidíj az internet-, tévé- vagy mobilszámlával együtt fizethető, így nincs szükség külön bankkártyás regisztrációra. Emellett a szolgáltatók modern vevőegységein (set-top box) gyakran már előre telepítve van a Netflix alkalmazás, így okostévé nélkül is használható a hozzáférés. Ráadásul a komplex, több szolgáltatást is magába foglaló csomagok esetén a cégek olykor egyedi promóciókat is adnak.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hogyan lehetséges a Netflix-előfizetés lemondása?

Ha a drágulás miatt úgy döntesz, hogy szüneteltetnéd ezt a fajta filmezést, a Netflix előfizetés lemondása továbbra is egyszerű és mentes a rejtett költségektől. Hűségidő nincs, így bármikor dönthetsz a csomagváltás vagy a fióktörlés mellett. Utóbbit az alábbi módon egyszerűen megteheted:

  • Jelentkezz be a Netflix fiókodba egy böngészőből (mobilon vagy számítógépen).
  • Kattints a profilképedre a jobb felső sarokban, majd válaszd a Fiók (Account) menüpontot.
  • Keresd meg az Előfizetés (Membership) menüpontot, majd kattints az Előfizetés lemondása (Cancel Membership) gombra.
  • Erősítsd meg a döntésedet a Lemondás befejezése (Finish Cancellation) opcióval.

A lemondás után nem veszíted el azonnal a hozzáférést, a tartalmakat az aktuális számlázási időszak végéig még zavartalanul nézheted.

Ez a módszer a közvetlenül a Netflixnél történő előfizetéseknbél használható, ha viszont távközlési szolgáltatón keresztül rendelkezel csomaggal, akkor a lemondás csak az adott szolgáltatón keresztül intézhető. 
Címlapkép: Getty Images
#netflix #árak #áremelés #telekom #előfizetés #szórakozás #streaming #streaming szolgáltatás #one #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:33
12:01
11:34
11:02
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
