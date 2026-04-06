Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya bocsánatot kért a szurkolóktól a tegnapi megsemmisítő, 4-0-s vereség után.
Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta? Így változott a Netflix csomagok ára 2026-ra
A streaming szolgáltatók piacán folyamatosak a változások, ezúttal a hazai felhasználókat sem kerülte el a legújabb Netflix áremelés. Ez érinti azokat, akik már előfizetői a szolgáltatásnak, illetve akik újonnan fizetnének elő. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, mennyibe kerül jelenleg egy Netflix-előfizetés, milyen opciók közül választhatunk, és hogyan spórolhatunk esetleg a szolgáltatói csomagokkal.
A hazai streamingfogyasztók számára nem indult jó hírekkel a tavasz. Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, márciusban fájdalmas drágulás jött a Netflixnél, ami már a következő számlázási ciklusban érinti a magyar felhasználókat.
A legújabb Netflix áremelés: ennyivel fizetünk többet 2026-ban
Az új díjszabás meglévő előfizetőknek a következő számlázási ciklustól, és új előfizetőknek:
- Alap csomag 3 190 forint/hó az eddigi 2 990 helyett
- Standard csomag 4 490 forint/hó az eddigi 3 990 helyett
- Prémium csomag 5 690 forint/hó az eddigi 5 090 helyett
- vendégfiók 1390 forint/hó az eddigi 1 190 helyett
A mostani Netflix áremelés mértéke csomagonként kissé eltérő, de valamennyi esetben legalább 10%-ot jelent.
Mit tartalmaznak a Netflix csomagok?
Mielőtt új fiókot regisztrálnánk, vagy módosítanánk a meglévőt, érdemes alaposan áttekinteni a kínálatot. A frissen emelt Netflix árakhoz tartozó csomagok az alábbi lehetőségeket nyújtják az előfizetőknek:
- Alap csomag: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. 720p (HD) képminőség, egyszerre 1 képernyőn nézhető, letöltés egyszerre 1 eszközön, vendégfelhasználó hozzáadására nincs lehetőség.
- Standard csomag: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. 1080p (Full HD) képminőség, egyszerre 2 képernyőn nézhető, letöltés egyszerre 2 eszközön, 1 vendégfelhasználó hozzáadására van lehetőség.
- Prémium csomag: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. 4K (Ultra HD) + HDR minőség, egyszerre 4 képernyőn nézhető, letöltés egyszerre 6 eszközön, 2 vendégfelhasználó hozzáadására van lehetőség.
Netflix előfizetés távközlési szolgáltatókon keresztül
Ha egyszerűsítenéd a havi kiadásaidat, érdemes a hazai telekommunikációs cégeknél is szétnézni, hiszen egyre többen beépítik ajánlataikba a streaming platformokat. Mielőtt közvetlenül az oldalon fizetnél elő, a Netflix Telekom, One vagy egyéb szolgáltatókon keresztüli, otthonodban elérhető ajánlatait is derítsd fel.
A távközlési csomagokba integrált előfizetések – mint például a Telekom Netflix megoldás – egyik előnye, hogy a havidíj az internet-, tévé- vagy mobilszámlával együtt fizethető, így nincs szükség külön bankkártyás regisztrációra. Emellett a szolgáltatók modern vevőegységein (set-top box) gyakran már előre telepítve van a Netflix alkalmazás, így okostévé nélkül is használható a hozzáférés. Ráadásul a komplex, több szolgáltatást is magába foglaló csomagok esetén a cégek olykor egyedi promóciókat is adnak.
Hogyan lehetséges a Netflix-előfizetés lemondása?
Ha a drágulás miatt úgy döntesz, hogy szüneteltetnéd ezt a fajta filmezést, a Netflix előfizetés lemondása továbbra is egyszerű és mentes a rejtett költségektől. Hűségidő nincs, így bármikor dönthetsz a csomagváltás vagy a fióktörlés mellett. Utóbbit az alábbi módon egyszerűen megteheted:
- Jelentkezz be a Netflix fiókodba egy böngészőből (mobilon vagy számítógépen).
- Kattints a profilképedre a jobb felső sarokban, majd válaszd a Fiók (Account) menüpontot.
- Keresd meg az Előfizetés (Membership) menüpontot, majd kattints az Előfizetés lemondása (Cancel Membership) gombra.
- Erősítsd meg a döntésedet a Lemondás befejezése (Finish Cancellation) opcióval.
A lemondás után nem veszíted el azonnal a hozzáférést, a tartalmakat az aktuális számlázási időszak végéig még zavartalanul nézheted.
Ez a módszer a közvetlenül a Netflixnél történő előfizetéseknbél használható, ha viszont távközlési szolgáltatón keresztül rendelkezel csomaggal, akkor a lemondás csak az adott szolgáltatón keresztül intézhető.
