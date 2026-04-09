Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Bangkok, Thaiföld - 2022. április 25. : Az iPhone 13 képernyője a Netflix alkalmazással.
Szórakozás

Örökre megváltozhat a filmkészítés: hihetetlen trükkre képes a Netflix legújabb fejlesztése

Pénzcentrum
2026. április 9. 16:31

A Netflix legújabb fejlesztése, a VOID nevű mesterséges intelligencia forradalmasíthatja a filmipart. A rendszer képes eltávolítani a felvételekről tárgyakat és személyeket úgy, hogy a jelenet fizikailag is életszerű maradjon. A technológia a háromlépéses folyamat során felismeri a változásokat, készít egy speciális térképet, és finomítja a mozgást, szemlézte a 24.hu.

A Netflix új, VOID nevű mesterséges intelligenciája jelentősen megváltoztathatja a filmkészítést. A rendszer nem csupán eltávolítja a jelenetekből a kívánt objektumokat vagy személyeket, hanem a fizikai következményeket is figyelembe veszi, így a végeredmény élethű marad.

Hagyományosan az utómunka során a stáb többféle eszközt használ az elemek eltüntetésére, ám ezek korlátozottak: például egy szék eltávolítása után a színész továbbra is „lebeg”, mivel a fizikai környezet változatlan marad. A VOID ezt a problémát oldja meg azáltal, hogy a hiányzó tárgyak okozta fizikai következményeket is számításba veszi.

A rendszer három lépésben működik: először azonosítja a változások területét, majd quadmaszkot készít, amely meghatározza, hol mozoghatnak az objektumok és árnyékok. Ezután létrehozza az új videóverziót, majd másodszorra is átfuttatja a jelenetet a mozgás finomítása érdekében.

A VOID több ezer digitális szekvencián tanulta meg az ok-okozati összefüggéseket: figyelte, hogyan viselkednek a tárgyak, ha eltűnnek a támaszaik, ütköznek vagy akadállyal találkoznak. A fejlesztők példavideókon mutatták be a rendszert: képes például a tekéző csapat és a golyó eltüntetésére úgy, hogy a bábuk állva maradjanak. Jelenleg a rendszer rövid, néhány másodperces felvételeken működik, de a mérnökök bíznak benne, hogy a jövőben hosszabb videók feldolgozására is alkalmas lesz.
Címlapkép: Getty Images
#netflix #film #szórakozás #technológia #mesterséges intelligencia #ai #streaming #filmipar #filmezés #streaming szolgáltatás #technológiai fejlődés

Meghalt Radnóti Zsuzsa

Örkény István utolsó feleségeként az író halála óta odaadóan gondozta a hagyatékot.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:06
16:44
16:31
16:15
16:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
2026. április 9.
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2026. április 9.
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
3
4 hete
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell
4
1 hónapja
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
5
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 14. játékhéten
Pozíció lezáró nettósítás
A treasury ügyletekből eredő tartozásoknak és követeléseknek egyetlen nettó tartozássá vagy követeléssé történő átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik.

Pénzcentrum  |  2026. április 9. 16:15
Nagyon durva jóslat jött az iráni háború kapcsán: sötét jövőt fest az elemző, tényleg nincs más út?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 16:01
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
Agrárszektor  |  2026. április 9. 16:27
Ez a növény veri az ismert csodaszereket: aranyat ér, bárki termesztheti