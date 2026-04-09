Örökre megváltozhat a filmkészítés: hihetetlen trükkre képes a Netflix legújabb fejlesztése
A Netflix legújabb fejlesztése, a VOID nevű mesterséges intelligencia forradalmasíthatja a filmipart. A rendszer képes eltávolítani a felvételekről tárgyakat és személyeket úgy, hogy a jelenet fizikailag is életszerű maradjon. A technológia a háromlépéses folyamat során felismeri a változásokat, készít egy speciális térképet, és finomítja a mozgást, szemlézte a 24.hu.
A Netflix új, VOID nevű mesterséges intelligenciája jelentősen megváltoztathatja a filmkészítést. A rendszer nem csupán eltávolítja a jelenetekből a kívánt objektumokat vagy személyeket, hanem a fizikai következményeket is figyelembe veszi, így a végeredmény élethű marad.
Hagyományosan az utómunka során a stáb többféle eszközt használ az elemek eltüntetésére, ám ezek korlátozottak: például egy szék eltávolítása után a színész továbbra is „lebeg”, mivel a fizikai környezet változatlan marad. A VOID ezt a problémát oldja meg azáltal, hogy a hiányzó tárgyak okozta fizikai következményeket is számításba veszi.
A rendszer három lépésben működik: először azonosítja a változások területét, majd quadmaszkot készít, amely meghatározza, hol mozoghatnak az objektumok és árnyékok. Ezután létrehozza az új videóverziót, majd másodszorra is átfuttatja a jelenetet a mozgás finomítása érdekében.
A VOID több ezer digitális szekvencián tanulta meg az ok-okozati összefüggéseket: figyelte, hogyan viselkednek a tárgyak, ha eltűnnek a támaszaik, ütköznek vagy akadállyal találkoznak. A fejlesztők példavideókon mutatták be a rendszert: képes például a tekéző csapat és a golyó eltüntetésére úgy, hogy a bábuk állva maradjanak. Jelenleg a rendszer rövid, néhány másodperces felvételeken működik, de a mérnökök bíznak benne, hogy a jövőben hosszabb videók feldolgozására is alkalmas lesz.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
