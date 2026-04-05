Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 14. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2026/14. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a jövő héten 535 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

A Hatoslottón – nevének megfelelően – hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény.

Vasárnap délután lezajlott a Hatoslottó 14. játékheti első sorsolása. Lássuk a nyerőszámokat és a nyereményeket:

A Hatoslottó nyerőszámai a 14. játékhét vasárnapi sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:

14; 16; 23; 37; 39; 42.

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a jövő héten 535 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények a hatoslottón:

3 találat: 3140 Ft

4 találat: 9 520 Ft

5 találat: 547 935 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon