Monitor egy megfigyelő kamera monitora a berlini metróállomáson, Németországban
Szórakozás

Vérfagyasztó jelenetek a metróállomáson: egy férfi a szerelvények elé akart lökni egy mit sem sejtő utast, hátulról támadott + VIDEÓ

Pénzcentrum
2026. április 4. 10:35

Emberölés kísérletével vádoltak meg egy férfit Seattle-ben. A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy megpróbált egy idegent az érkező metrószerelvény elé lökni - írja az USA Today.

Az eset március 19-én történt a seattle-i Northgate metróállomáson. A térfigyelő kamera felvételén jól látszik a fekete kapucnis pulóvert viselő elkövető. A férfi egy telefonját néző, mit sem sejtő utas mögött várakozott, és a síneket figyelte. Amikor a szerelvény feltűnt, a támadó hátulról meglökte az áldozatot, aki előrebukott.

Miután a megtámadott utas visszanyerte az egyensúlyát, a férfi ismét megpróbálta ellökni, majd elmenekült a helyszínről. Az áldozat végül talpon tudott maradni, és a felvételek alapján a támadó után indult.

A nyomozók később egy pszichiátriai intézetben találták meg a gyanúsítottat. A King megyei ügyészség tájékoztatása szerint a férfit Elisio Melendezként azonosították. Másodrendű emberölés kísérletével emeltek ellene vádat, és 750 ezer dolláros óvadék ellenében tartják letartóztatásban.

Melendez védői jelezték, hogy a férfi kórtörténetében mentális betegségek is szerepelnek. A bíróság a március 31-i tárgyaláson igazságügyi elmeorvosi vizsgálatot rendelt el.
