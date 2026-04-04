Vérfagyasztó jelenetek a metróállomáson: egy férfi a szerelvények elé akart lökni egy mit sem sejtő utast, hátulról támadott + VIDEÓ
Emberölés kísérletével vádoltak meg egy férfit Seattle-ben. A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy megpróbált egy idegent az érkező metrószerelvény elé lökni - írja az USA Today.
Az eset március 19-én történt a seattle-i Northgate metróállomáson. A térfigyelő kamera felvételén jól látszik a fekete kapucnis pulóvert viselő elkövető. A férfi egy telefonját néző, mit sem sejtő utas mögött várakozott, és a síneket figyelte. Amikor a szerelvény feltűnt, a támadó hátulról meglökte az áldozatot, aki előrebukott.
Miután a megtámadott utas visszanyerte az egyensúlyát, a férfi ismét megpróbálta ellökni, majd elmenekült a helyszínről. Az áldozat végül talpon tudott maradni, és a felvételek alapján a támadó után indult.
A nyomozók később egy pszichiátriai intézetben találták meg a gyanúsítottat. A King megyei ügyészség tájékoztatása szerint a férfit Elisio Melendezként azonosították. Másodrendű emberölés kísérletével emeltek ellene vádat, és 750 ezer dolláros óvadék ellenében tartják letartóztatásban.
Melendez védői jelezték, hogy a férfi kórtörténetében mentális betegségek is szerepelnek. A bíróság a március 31-i tárgyaláson igazságügyi elmeorvosi vizsgálatot rendelt el.
