Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak. A hét második felében viszont...
Rendkívüli! Leállás jön a Szerencsjátéknál: szünetel az Ötöslottó, Hatoslottó is
Január 20-án a hajnali órákban átmenetileg szünetel a Szerencsejáték Zrt. online fogadási szolgáltatása, mivel a társaság tervezett rendszerkarbantartást végez - szúrta ki a Pénzcentrum a játékosoknak küldött tájékoztatót.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 2026. január 20-án 0:00 és 4:00 óra között karbantartás miatt nem lesz elérhető az online fogadási rendszer. A leállás az internetes fogadási felületeket és a kapcsolódó weboldalakat érinti. A szolgáltatások várhatóan legkésőbb a hajnali órák végéig, 4:00-ig újraindulnak. A társaság a játékosok türelmét és megértését kéri.
A karbantartás közvetlenül érintheti az online sportfogadási lehetőségeket, az interneten elérhető sorsjegyeket, valamint az online lottójátékokat is, így például az Ötöslottót, a Hatoslottót, a Skandináv lottót és az Eurojackpotot. A leállás ideje alatt ezek a játékok nem lesznek elérhetők, fogadások nem adhatók fel, és a kapcsolódó online felületek sem használhatók.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Fájdalomcsillapítókon él a Jóban rosszban egykori sztárja: súlyos műtétjéről vallott, átfúrták a csontját
A 46 éves színész-rendező hosszú felépülési időszak elé néz, emiatt több színházi szerepét is el kell halasztania,
Óriási blama, egértanya lett a legendás luxushotel: undorító dologról számoltak be a dúsgazdag vendégek
Vizsgálatot indított a londoni Ritz szálloda, miután a délutáni teázáson részt vevő vendégek egy egeret láttak a világhírű étterem padlóján.
Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada.
A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár.
A Balaton jege látványosan erősödik, de a vízirendészet szerint még mindig csak a déli part közelében biztonságos a jégen tartózkodni.
A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai.
A döntő után vált hivatalossá, hogy a 2025-ös RTL-en futó Csillag Születik győztese Kristóf Rebeka lett, aki édesapjával együtt állt színpadra.
Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/03. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson az 1 milliárd 400 millió forintos főnyereményt!
A legnagyobb spílerek továbbra is a sportfogadók, a legnagyobb nyertesek pedig a lottójátékosok és sorsjegykedvelők.
A 3. játékhéten egy szerencsés játékos megütötte a Skandináv lottó jackpotját, amely több mint 290 milliót hozott számára a konyhára. Mutajuk a nyerőszámokat és a...
A 78 éves zenészlegenda egy kiválóan felszerelt fővárosi kórházban kapja a szükséges ellátást, zenésztársai pedig óvatos optimizmussal beszélnek felépülésének esélyeiről.
A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.
76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.
Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk
Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet.
Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel
„Nálam többet becsületesen senki nem keresett a tévézésben” - mondta el egy friss interjúban Havas Henrik.
A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert.
Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 475 millió forintos főnyereményt?