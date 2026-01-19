2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-8 °C Budapest
Szórakozás
Szórakozás

Rendkívüli! Leállás jön a Szerencsjátéknál: szünetel az Ötöslottó, Hatoslottó is

Pénzcentrum
2026. január 19. 06:56

Január 20-án a hajnali órákban átmenetileg szünetel a Szerencsejáték Zrt. online fogadási szolgáltatása, mivel a társaság tervezett rendszerkarbantartást végez - szúrta ki a Pénzcentrum a játékosoknak küldött tájékoztatót.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 2026. január 20-án 0:00 és 4:00 óra között karbantartás miatt nem lesz elérhető az online fogadási rendszer. A leállás az internetes fogadási felületeket és a kapcsolódó weboldalakat érinti. A szolgáltatások várhatóan legkésőbb a hajnali órák végéig, 4:00-ig újraindulnak. A társaság a játékosok türelmét és megértését kéri.

A karbantartás közvetlenül érintheti az online sportfogadási lehetőségeket, az interneten elérhető sorsjegyeket, valamint az online lottójátékokat is, így például az Ötöslottót, a Hatoslottót, a Skandináv lottót és az Eurojackpotot. A leállás ideje alatt ezek a játékok nem lesznek elérhetők, fogadások nem adhatók fel, és a kapcsolódó online felületek sem használhatók.

Címlapkép: Getty Images
#hatoslottó #Ötöslottó #szerencsejáték #skandináv lottó #online #leállás #fogadás #eurojackpot #szórakozás #szerencsejáték zrt

