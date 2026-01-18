2026. január 18. vasárnap Piroska
aerial view of Pecs, Hungary at winter with snowy rooftops
Szórakozás

Most közölte a HungaroMet: eddig marad még az iszonyatos fagy - itt a részletes előrejelzés!

Pénzcentrum
2026. január 18. 17:28

Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és - elsősorban az Alföldön - tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak, a derült éjszakákon akár mínusz 21 Celsius-fok is lehet, és napközben az ország nagyobb részén alakul fagypont alatt a maximum-hőmérséklet. A hét második felében többnyire borult, felhős lesz az ég, de enged szorításából a fagy és számítani kell vegyes halmazállapotú csapadékra is - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfőn a zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben várhatóan csökken, javulnak a látási viszonyok, de elsősorban egy északnyugat-délkelet tengely mentén - ezen belül is leginkább az Alföld középső részén - tartósan borult tájak is maradhatnak. A legnagyobb eséllyel az északkeleti, északi harmadban nagy területen végig derült idő valószínű. A borult, ködös vidékeken jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A jellemzően keleti, délkeleti irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, esetleg Sopron környékén élénkülhet meg időnként. A csúcshőmérséklet mínusz 8 és 0 fok között valószínű.

Kedden derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek, utóbbiak inkább az Alföldön lehetnek. A borult tájakon hószállingózás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 21 és mínusz 7 fok között alakul, az északkeleti harmadban, valamint délnyugaton lesz a leghidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 fok között valószínű.

Szerdán derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek, utóbbiakra az Alföldön lehet számítani. A borult tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 21 és mínusz 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és plusz 2 fok között alakul.

Felhős, csapadékos idő jön a 4. hét második felében

Csütörtökön a megnövekvő felhőzet mellett kisebb körzetekben rétegfelhőzet is jelen lehet, de számottevő csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad. Hajnalban általában mínusz 16 és mínusz 8 fok közötti hőmérséklet valószínű, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. Délután mínusz 4 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum-hőmérséklet mínusz 15 és mínusz 4 fok között alakul, kora délután mínusz 2 és plusz 5 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égre lehet számítani és előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék. A délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, délután 0 és plusz 6 fok között alakul.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. A délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 6 és 0, délután 2 és 7 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
