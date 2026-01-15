Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten.
A Hatoslottó nyerőszámai az 3. játékhéten csütörtökön, 2026-ban
Kihúzták a Hatoslottó 2026/03. heti nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így az 3. hét következő, vasárnapi sorsolásán már 1 milliárd 756 millió forintért játszhatnak a játékosok.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatos lottó csütörtöki nyerőszámai az 3. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:
9; 20; 21; 24; 27; 30.
Mivel telitalálat ma sem született, a 3. játékhéten így már 1 milliárd 756 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 5 találat: egyenként 404 400 forint
- 4 találat: egyenként 7 450 forint
- 3 találat: egyenként 2 695 forint
