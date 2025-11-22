Elképesztő főnyereménydömpig: elvitték az európai szuperlottó 2,6 milliárd forintos jackpotját

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/47. heti, pénteki nyerőszámait. 5 telitalálat született, nyereményük egyenként 6 738 975 euró.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 27. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 47. játékhéten, pénteken:

15; 24; 30; 45; 50; 5 ; 6.

A legmagasabb nyeremény az I. nyerőosztályban született: 5 szerencsés külföldi játékos is eltalálta a számokat, nyereményük egyenként 6 738 975,2 euró, azaz 2,6 milliárd forint. A legszerencssebb magyar 229 867 930 forinot nyert a III. nyerőosztályban. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további 14 ezer magyar játékos nyert még kissebb-nagyobb összegeket.

Mivel volt telitalálat, a következő, 48. heti sorsoláson, kedden már 10millió euró, azaz 3,8 milliárd milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 308 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

