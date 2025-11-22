A döntéshozók hangsúlyozták: a gasztrokultúra fontos kitörési pont lehet a régió számára.
Elképesztő főnyereménydömpig: elvitték az európai szuperlottó 2,6 milliárd forintos jackpotját
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/47. heti, pénteki nyerőszámait. 5 telitalálat született, nyereményük egyenként 6 738 975 euró.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 27. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 47. játékhéten, pénteken:
15; 24; 30; 45; 50; 5; 6.
A legmagasabb nyeremény az I. nyerőosztályban született: 5 szerencsés külföldi játékos is eltalálta a számokat, nyereményük egyenként 6 738 975,2 euró, azaz 2,6 milliárd forint. A legszerencssebb magyar 229 867 930 forinot nyert a III. nyerőosztályban. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további 14 ezer magyar játékos nyert még kissebb-nagyobb összegeket.
Mivel volt telitalálat, a következő, 48. heti sorsoláson, kedden már 10millió euró, azaz 3,8 milliárd milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.
5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 308 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/47. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Olyan égi tüneményt lehet majd látni az égbolton, amire évtizedenként egyszer kerül sor: érdemes lesz felnézni
A következő hetekben olyan égijelenség látványa várható, amelyre 13 évig nem lehet újra számítani.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
Mutatunk öt kevésbé ismert streaming-platformot 2000 forint alatt, amelyek jó alternatívái lehetnek a Netflixnek.
Eminem jogi lépéseket tett egy ausztrál strandfelszerelés-gyártó cég, a Swim Shady ellen.
A Magyar Cukrász Ipartestület az idén hatodik alkalommal hirdette meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára.
A filmsztár tiszteletbeli Akadémiai Díjat kapott az éves Governors Awards gálán, amely az életművet hivatott elismerni.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
A fesztivál nemcsak több ezer látogatót vonz majd, hanem komoly turisztikai és kulturális bevételt is generál.
Zacher Gábor, a nemrég nyugdíjba vonult, de továbbra is aktívan dolgozó orvos új szerepben mutatkozik be.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 235 millió forintos főnyereményt!
A Budapest Park egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy néhány hét alatt korcsolyapálya lesz a koncerthelyszínükből.
Na, vajon elvitte-e valaki az 1 milliárd 220 millió forintos főnyereményt a 46. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/46. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
Megújult formában bővíti értékesítőhálózatát a Szerencsejáték Zrt.: új helyszíneken, a megszokottól eltérő módon biztosít lehetőséget a játékosainak a felelős játék élményére.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, volt-e olyan szerencsés játékos, aki eltalálta mind a hat számot, elvitték-e a főnyereményt?
A Gordon Ramsay Restaurants Global és a Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection stratégiai együttműködést jelentett be.
Sebestyén Balázs reggeli műsorában reagált arra, hogy a rendőrség házkutatást tartott ByeAlex otthonában.
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
Megnéztük, mely zenei streaming szolgáltatások a legnépszerűbbek Magyarországon, és mennyibe kerülnek ma az előfizetések.
A kérelmező mindössze 50 ezer forintra becsült, ismeretlen művész által készített képként tüntette fel a művet az exportengedély igénylésekor.
