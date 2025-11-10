2025. november 10. hétfő Réka
13 °C Budapest
Nő pihen a kanapén, használja a távirányítót, és kiválasztja a televízió menüjéből a TV-műsort vagy a filmet.
Szórakozás

Kész, ennyi, vége: drasztikusan átalakítják a magyar tévézést, milliók kedvencei szűnhetnek meg

Pénzcentrum
2025. november 10. 10:24

Több tévécsatorna megszűnése vagy elérhetőségének korlátozása várható a közeljövőben, ami jelentősen átalakíthatja a hazai televíziós piacot - tudósított az atv.

A SorozatWiki információi alapján 2025 végén megszűnik a Comedy Central és a Paramount Network. Ezeknek a csatornáknak a listája azóta tovább bővült, ugyanis a TV2 Csoport hivatalosan bejelentette, hogy a 2024 márciusában indult TV2 Klub 2026-ban befejezi működését, helyét pedig a korábban már ismert FEM3 veszi át.

A helyzet azonban ennél is összetettebb: a One Magyarország kábelszolgáltató már most értesítette előfizetőit, hogy 2025. december 31-ét követően számos további csatorna válhat elérhetetlenné kínálatukban.

Az érintett adók között szerepel - a már említett Comedy Central és Paramount Network mellett - a Teen Nick, valamint az MTV csatornacsalád több tagja is: az MTV90s, MTV00s, MTV Hits és az MTV Live HD. A szolgáltató tájékoztatása szerint az AZTV Extra, a Life TV és az Ozone TV műholdas és kábeles terjesztése is veszélybe került.

Az One Magyarország ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet még nem tekinthető véglegesnek. Amennyiben sikerül megállapodniuk az említett csatornák tulajdonosaival, a műsorok továbbra is elérhetőek maradhatnak kínálatukban.
Címlapkép: Getty Images
#tévé #tv2 #televízió #szórakozás #bejelentés #média #bezárás #tévéműsor #megszűnés #one #2025 #2026

