A hongkongi Bar Leone lett a világ legjobb bárja a The World's 50 Best Bars 2025 rangsorában.
Most érkezett! Kórházba került az X-Faktor sztárja, azonnal műteni kellett az énekesnőt
Rowetta Satchell, a brit Happy Mondays és X Factor sztárja kórházba került, ahol műtéten esett át. Az 59 éves énekesnő a közösségi médiában osztotta meg állapotát rajongóival, de nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd - jelentette a Daily Mail.
Rowetta a közösségi médiában tájékoztatta rajongóit, hogy kórházba szállították, ahol műtétet hajtottak végre rajta. Az énekesnő, aki 2004-ben szerepelt a brit X Factorban, kórházi köntösben posztolt képet magáról. "Sajnálom, hogy nem válaszoltam mindenkinek. Ma reggel átszállítottak a Traffordból a St. Mary's kórházba, akik csodálatosak voltak, így remélhetőleg holnap már hazamehetek" - írta az énekesnő.
A műtét után, még infúzióra kötve további információkat osztott meg: "Nagy szeretet és köszönet a St. Mary's kórháznak, hogy az utolsó pillanatban átvettek. Mosolyogva jöttem ki a műtétből. Csodálatos csapat. Most már vissza a kórterembe, morfiummal a fájdalomra, de minden jól ment, holnap hazamegyek, és jövő héten már újra énekelhetek." Rowetta azonban nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd. 2023-ban már egyszer bejelentette, hogy kórházban van egy műtét miatt.
Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.
A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 50 millió forint volt.
Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az RTL+ prémium szolgáltatás hatalmas siker.
Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek
III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét királyi fenségi címétől és hercegi rangjától.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Bacskó Tünde, a Bróker Marcsi sorozat főszereplője egy interjúban beszélt arról, hogy a népszerű produkció ellenére sem tudott megélni színészként.
A Nemzeti Színház 26 éves színésznője, Martos Hanga egy évvel ezelőtt előadás közben sztrókot kapott, ami egyik pillanatról a másikra lebénította.
Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak
Gerendai Károly visszavásárolja a Sziget Fesztivált a külföldi tulajdonostól - most az is kiderült, mennyiért.
Gerendai Károly, a fesztivál alapítója súlyos vádakkal és rágalmakkal szembesült a Sziget-megállapodást követően - erről ő maga beszélt.
A népszerű zenei esemény pontos időpontja a fesztivál YouTube-csatornáján hétfőn közzétett tizenegy perces aftermovie végén került bejelentésre.
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől
Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Disney plus árak alakulását, illetve az elérhető Disney plus előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk idén novemberben: gigantikus szuperhold és két hullócsillagos éjszaka is lesz
November 17-én érkezik a Leonidák meteorraj maximuma is, vagyis ebben a hónapban sem maradunk hullócsillagos éjszaka nélkül.
Durva börtön várhat a magyar tinik kedvenc hazai énekesére: súlyosak a vádak, ebből nehéz lesz kikecmeregni
Súlyos következmények várhatnak T. Dannyre, ugyanis a hatóságok kábítószer-birtoklás ügyében indítottak eljárást ellene.
Geredai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója a Neshama TV-nek adott interjújában elárulta, hogy mekkora vagyonnak rendelkezik.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 152 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A műsor gyártása gazdasági okokból nem folytatódik, mivel a merchandise és rendezvények bevételei nem fedezik a gyártási költségeket.