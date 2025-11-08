Most érkezett! Kórházba került az X-Faktor sztárja, azonnal műteni kellett az énekesnőt

Rowetta Satchell, a brit Happy Mondays és X Factor sztárja kórházba került, ahol műtéten esett át. Az 59 éves énekesnő a közösségi médiában osztotta meg állapotát rajongóival, de nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd - jelentette a Daily Mail.

Rowetta a közösségi médiában tájékoztatta rajongóit, hogy kórházba szállították, ahol műtétet hajtottak végre rajta. Az énekesnő, aki 2004-ben szerepelt a brit X Factorban, kórházi köntösben posztolt képet magáról. "Sajnálom, hogy nem válaszoltam mindenkinek. Ma reggel átszállítottak a Traffordból a St. Mary's kórházba, akik csodálatosak voltak, így remélhetőleg holnap már hazamehetek" - írta az énekesnő.

A műtét után, még infúzióra kötve további információkat osztott meg: "Nagy szeretet és köszönet a St. Mary's kórháznak, hogy az utolsó pillanatban átvettek. Mosolyogva jöttem ki a műtétből. Csodálatos csapat. Most már vissza a kórterembe, morfiummal a fájdalomra, de minden jól ment, holnap hazamegyek, és jövő héten már újra énekelhetek." Rowetta azonban nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd. 2023-ban már egyszer bejelentette, hogy kórházban van egy műtét miatt.