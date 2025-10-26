Na, vajon elvitte-e valaki az 590 millió forintos főnyereményt a 43. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 43. játékhéten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti, vasárnapi nyerőszámait. Volt telitalálatos szelvény, egy szerencsés játékos 911 803 505 forintot nyert.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatos lottó mai nyerőszámai a 43. játékhéten 2025-ben emelkedő számsorrendben:
2; 8; 27; 34; 41; 43.
Volt telitalálat a Hatoslottó 43. heti sorsolásán. Egy szerencsés játékos 911 803 505 forintot nyert. A 44. heti, csütörtöki sorsoláson a várható főnyeremény így 45 millió forint lesz.
További nyeremények:
- 5 találat: egyenként 688 990 forint
- 4 találat: egyenként 9695 forint
- 3 találat: egyenként 3170 forint
Jokerszám: 674564
Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény a Jokeren, úgyhogy a jövő héten (44. hét) a várható főnyeremény 73 millió forint lesz.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti, vasárnapi nyerőszámait.
