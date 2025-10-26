2025. október 26. vasárnap Dömötör
10 °C Budapest
hatoslottó, sorsolás, szerencsejáték
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 43. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2025. október 26. 16:08

Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti, vasárnapi nyerőszámait. Volt telitalálatos szelvény, egy szerencsés játékos 911 803 505 forintot nyert.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó mai nyerőszámai a 43. játékhéten 2025-ben emelkedő számsorrendben:

2; 8; 27; 34; 41; 43. 

Volt telitalálat a Hatoslottó 43. heti sorsolásán. Egy szerencsés játékos 911 803 505 forintot nyert. A 44. heti, csütörtöki sorsoláson a várható főnyeremény így 45 millió forint lesz.

További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 688 990 forint
  • 4 találat: egyenként 9695 forint
  • 3 találat: egyenként 3170 forint

Jokerszám: 674564

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény a Jokeren, úgyhogy a jövő héten (44. hét) a várható főnyeremény 73 millió forint lesz.

Címlapkép: Getty Images
