A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, csütörtökön

A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 166 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?

Immár a negyedik alkalommal kerül sor a Hatoslottó csütörtöki sorsolására, amelyet szeptembertől vezetett be a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottón természetesen vasárnap is tartanak majd sorsolást.

A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül. Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 166 millió forint.

A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 39. játékhéten, csütörtökön:

4; 19; 21; 37; 41; 43.

Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 39. játékhét következő sorsolásán már 240 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

Nyeremények:

5 találat: 28 db - 284 715 forint

4 találat: 1166 db - 6835 forint

3 találat: 17864 db - 2715 forint

