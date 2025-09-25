Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, csütörtökön
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 166 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Immár a negyedik alkalommal kerül sor a Hatoslottó csütörtöki sorsolására, amelyet szeptembertől vezetett be a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottón természetesen vasárnap is tartanak majd sorsolást.
A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül. Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 166 millió forint.
A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 39. játékhéten, csütörtökön:
4; 19; 21; 37; 41; 43.
Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 39. játékhét következő sorsolásán már 240 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
Nyeremények:
- 5 találat: 28 db - 284 715 forint
- 4 találat: 1166 db - 6835 forint
- 3 találat: 17864 db - 2715 forint
