"Lábas hideg" rúgja be az ajtót hamarosan Magyarországon: ijesztő, milyen sarkvidéki idő jön

Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet. A keletről érkező hideg légtömeg hatására kialakuló 'lábas hideg' jelenség miatt elsősorban a talajközeli rétegekben várható erős fagy, miközben az ország időjárása száraz, csapadékmentes marad.

A Weather on Maps előrejelzése szerint a hideg időszak már vasárnap kezdetét veszi, amikor országszerte derült égbolt mellett a nappali hőmérséklet is fagypont alá süllyed. A jövő hét első napjaiban további lehűlés várható, a hőmérséklet mínusz 5 és mínusz 15 Celsius-fok közötti értékeket érhet el, továbbra is csapadékmentes körülmények között.

A közelgő hideg időjárás különlegessége az úgynevezett 'lábas hideg' jelenség, amelynek során nem a teljes légoszlop hűl le, hanem elsősorban a talajközeli légrétegekben alakul ki a fagyos levegő. A hideg légtömeg kelet felől, részben a Zemplén térségéből, nagyobb részt az Al-Duna vidékéről érkezik, és fokozatosan tölti ki a Kárpát-medencét.

A meteorológusok az előrejelzés pontosítása érdekében ezúttal különös figyelmet fordítottak a harmatpont-paraméterre. Ez az érték azt a hőmérsékletet jelzi, amelynél a levegő vízgőztartalma telítetté válik, és megkezdődik a harmat- vagy dérképződés. A módszer előnye, hogy kevésbé befolyásolja a napi hőingás, valamint az ilyen időjárási helyzetekben ez a paraméter közelíti meg legpontosabban a várható minimumhőmérsékletet.

A hagyományos minimumhőmérséklet-előrejelzéseket számos helyi tényező befolyásolja, például a hóborítás vastagsága vagy a domborzati viszonyok. A numerikus modellek technikai korlátaik miatt ezeket a változókat csak korlátozottan képesek figyelembe venni, így a nyers hőmérsékleti előrejelzések gyakran a valóságosnál magasabb értékeket mutatnak. Ilyen helyzetekben a harmatpont alkalmazása megbízhatóbb becslést tesz lehetővé.