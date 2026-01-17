2026. január 17. szombat Antal, Antónia
-1 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fák és sövények sziluettje a hideg téli reggeli levegőben.
Szórakozás

"Lábas hideg" rúgja be az ajtót hamarosan Magyarországon: ijesztő, milyen sarkvidéki idő jön

Pénzcentrum
2026. január 17. 18:29

Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet. A keletről érkező hideg légtömeg hatására kialakuló 'lábas hideg' jelenség miatt elsősorban a talajközeli rétegekben várható erős fagy, miközben az ország időjárása száraz, csapadékmentes marad.

A Weather on Maps előrejelzése szerint a hideg időszak már vasárnap kezdetét veszi, amikor országszerte derült égbolt mellett a nappali hőmérséklet is fagypont alá süllyed. A jövő hét első napjaiban további lehűlés várható, a hőmérséklet mínusz 5 és mínusz 15 Celsius-fok közötti értékeket érhet el, továbbra is csapadékmentes körülmények között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közelgő hideg időjárás különlegessége az úgynevezett 'lábas hideg' jelenség, amelynek során nem a teljes légoszlop hűl le, hanem elsősorban a talajközeli légrétegekben alakul ki a fagyos levegő. A hideg légtömeg kelet felől, részben a Zemplén térségéből, nagyobb részt az Al-Duna vidékéről érkezik, és fokozatosan tölti ki a Kárpát-medencét.

A meteorológusok az előrejelzés pontosítása érdekében ezúttal különös figyelmet fordítottak a harmatpont-paraméterre. Ez az érték azt a hőmérsékletet jelzi, amelynél a levegő vízgőztartalma telítetté válik, és megkezdődik a harmat- vagy dérképződés. A módszer előnye, hogy kevésbé befolyásolja a napi hőingás, valamint az ilyen időjárási helyzetekben ez a paraméter közelíti meg legpontosabban a várható minimumhőmérsékletet.

A hagyományos minimumhőmérséklet-előrejelzéseket számos helyi tényező befolyásolja, például a hóborítás vastagsága vagy a domborzati viszonyok. A numerikus modellek technikai korlátaik miatt ezeket a változókat csak korlátozottan képesek figyelembe venni, így a nyers hőmérsékleti előrejelzések gyakran a valóságosnál magasabb értékeket mutatnak. Ilyen helyzetekben a harmatpont alkalmazása megbízhatóbb becslést tesz lehetővé.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #magyarország #hőmérséklet #tél #fagy #hideg #szórakozás #meteorológia #csapadék #lehűlés #időjárás előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:29
18:05
17:03
16:26
16:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 17.
Titkos tipp a Balaton, Velencei-tó helyett: itt még 2026-ban is lehet emberi áron nyaralót venni
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 17.
Kiderült a nagy mosás-titok: ha eddig te is így csináltad, van egy nagyon rossz hírünk
2026. január 17.
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
2026. január 16.
Ki nem találod, mi a világ leghalálosabb állata: itthon is őshonos, rettenetes kórokat terjeszt
NAPTÁR
Tovább
2026. január 17. szombat
Antal, Antónia
3. hét
Január 17.
Az olasz konyha világnapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
4
3 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos betétrész
a betét kamatozás szempontjából elkülönített részét jelenti (pl. az egymillió forint feletti betétrész X%-kal kamatozik)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 17. 18:05
Kvíz: Mennyire ismered a világvallásokat? Teszteld tudásod és derítsd ki most!
Pénzcentrum  |  2026. január 17. 16:04
Kiderült a nagy mosás-titok: ha eddig te is így csináltad, van egy nagyon rossz hírünk
Agrárszektor  |  2026. január 17. 18:29
Nem akárhogy termelnének kukoricát itthon: hamarosan indul a tesztelés