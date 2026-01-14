Elvitték a Skandináv lottót: íme a 290 milliót érő nyerőszámok a 3. játékhéten

2026 3. játékhetén egy szerencsés játékos megütötte a Skandináv lottó jackpotját, amely több mint 290 milliót hozott számára a konyhára. Mutajuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is.

A Skandináv lottón 35 számból 7-et kell kiválasztani ezért az Ötöslottó vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottó" néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét módszerrel 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik, vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 3. heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben és a nyereményeket is!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 3. héten:

7; 18; 19; 21; 23, 24; 27.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 3. héten:

7; 8; 10; 14; 15; 27; 31.

Ezen a héten egy szerencsés játékos megütötte a főnyereményt a Skandináv lottón; egyetlen szelvénnyel 290 906 715 forintot vihet haza. 2026 4. játékhetében így 70 millió forint fogja keresni gazdáját a skandi-sorsoláson.

További nyeremények a 3. játékhéten a skandin:

6 találat: egyenként 357 720 Ft

5 találat: egyenkén 6 840 Ft

4 találat: egyenkén 2 200 Ft

