Banknotes and lottery ticket as a symbol of fast money
Szórakozás

Hatalmas mázli az Eurojackpoton: újabb magyar milliomost avattak az európai szuperlottón

Pénzcentrum
2026. január 17. 08:54

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Noha egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten, telitalálat azonban nem született. Így a következő sorsoláson 42 millió euró, azaz 16,2 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 3. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 3. játékhéten, pénteken

8, 16, 37, 39, 48; 5, 11.

Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal külföldön és idehaza sem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar találat ezúttal a 4+2-es nyerőosztályban született, amelyben 1 szerencsés játékos 2 389 885 forinttal lett gazdagabb.

Az alacsonyabb nyerőosztályokban még közel 14 ezer hazai játékosnak volt szerencséje az Eurojackpoton. Érdekesség, hogy 5+2 találatos szelvény már 324 sorsolás óta nem volt Magyarországon.

A főnyeremény tehát tovább halmozódik, a következő héten 42 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 16,2 milliárd forint lesz a tét.

Címlapkép: Getty Images
