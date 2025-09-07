2025. szeptember 7. vasárnap Regina
23 °C Budapest
Magyar papírpénz és lottó
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap

Pénzcentrum
2025. szeptember 7. 16:07

Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 435 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó nyerőszámai a 36. játékhét vasárnapi  sorsolásán 2025-ben emelkedő számsorrendben:

4; 9; 13; 23; 25; 30.

Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 37. játékhét következő sorsolásán már 435 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 149 405 forint
  • 4 találat: egyenként 4 515 forint
  • 3 találat: egyenként 2 225 forint

Jokerszám: 549777

Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten
Címlapkép: Getty Images
