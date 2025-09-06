Kihúzták a Hatoslottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2025/36. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 37. héten már 1 milliárd 80 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.
A Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette az Ötöslottó sorsolását. Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 36. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
2; 18; 40; 45; 47
KATT!: Megszólalt a lottómilliárdos: minden pénzétől megkopasztották, itt futnak össze a szálak
Ezen a héten nem volt telitalálat az ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 37. héten már 1 milliárd 80 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.
További nyeremények a 36. héten az ötös lottón:
- 4 találat: egyenként 1 800 000 forint
- 3 találat: egyenként 25 915 forint
- 2 találat: egyenként 3 160 forint
Jokerszám: 549777
Ezen a játékhéten (36.) volt egy telitalálat a Jokeren: a győztes nyereménye 75 756 380 forint, így a következő játékhéten 35 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
