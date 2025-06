Hatalmas bejelentés érkezett sokak kedvenc zenekarától, az ABBA-tól: meglepődsz, mire vállalkoznak

Borbándi Dániel Link a vágólapra másolva

Björn Ulvaeus, a svéd ABBA együttes egykori sztárja és dalszövegírója bejelentette, hogy egy új musicalen dolgozik, amelyhez mesterséges intelligencia segítségét is igénybe veszi - számolt be róla a The Hollywood Reporter.

"Jelenleg egy musicalen dolgozom a mesterséges intelligencia segítségével" - mondta el a 80 éves Ulvaeus szerdán egy londoni rendezvényen. "Az MI nagyszerű eszköz" - folytatta, megjegyezve, hogy ugyanakkor vannak hiányosságai. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! "Tévedés, hogy képes lenne egy számot teljesen megírni. Abban vacak, és a dalszövegek szerzésében is, de ötleteket tud adni" - mondta el a jövő szórakoztatóiparáról szóló eseményen, amelyet az először megtartott SXSW London fesztiválon rendeztek meg. Ulvaeus arról is beszélt, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesítheti Benny Anderssont, egykori abbás szerzőtársát. "Gyorsabb, és azt csinálja, amire utasítottad, de ez azért más, mint egy igazi dalszerzőtárs" - válaszolta egy újságírói kérdésre tréfálkozva. Ulvaeus és Andersson együtt szerezte az ABBA Mamma Mia, Waterloo és Dancing Queen című nagy slágereit, és együtt írták a Mamma Mia! és a Sakk című musicalt is.

Címlapkép: Getty Images

