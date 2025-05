Trump újabb vámfenyegetése: megszólalt Káel Csaba kormánybiztos, ez vár a hazai filmstúdiókra

Több millió dollárt bukhatna minden egyes amerikai produkció, ha Donald Trump beváltja a rájuk kiszabott vámfenyegetéseket. Káel Csaba filmügyi kormánybiztos gyorsan reagált a Pénzcentrum megkeresésére: a szerinte bármit is tervez Trump a bérgyártással, amely hazánkat is jelentősen érintené, ezek kidolgozása mindenképpen egy hosszabb folyamat.

Jelentősen átrajzolhatná az európai, ezen belül persze a magyarországi filmgyártást is Donald Trump amerikai elnök legújabb terve. A januárban újra beiktatott elnök a vámintézkedéseket emelné új szintre azzal, hogy a nem Amerikában forgatott filmekre, sorozatokra száz százalékos vámot vetne ki - tenné mindezt azért, hogy a hollywoodi kasszasikereket újra otthon forgassák.

Minderről a Pénzcentrum ma reggel már beszámolt: az elnök azzal indokolta a döntést, hogy szerinte az amerikai filmgyártás, a film-és sorozatipar súlyos válságot él éppen, és bár tudnak a jelentős adókedvezményekről, amiket Európában kapnak az amerikai filmkészítők, éppen ezt akarják elkerülni, hogy valóban itt is készítsék azokat.

Nagyon sokan forgatnak itt

Donald Trump nem tette félre szokásosnak mondható erős kifejezéseit, amikor a Truth Socialon erről értekezett. Mint írta: az amerikai filmipar gyors halált készül halni, és szerinte az, hogy a szuperprodukciók nem otthon, hanem külföldön készülnek, szabályos nemzetbiztonsági kockázat. Támogatói is rögtön akadtak: Jeremy Pelter kereskedelmi miniszter azt írta a poszt alá, hogy "rajta vagyunk."

Magyarország az élen jár a külföldi filmgyártásnak nyújtott kedvezményekben. 2018-ban, Andy Vajna halálának évében fogadták el azt a törvényt, amelynek értelmében akár 30 százalékos adóvisszatérítést is kaphatnak a külföldi produkciók, ha hazánkban készítenek egy filmet vagy sorozatot. Ennek meg is lett az eredménye, évek óta több hollywoodi szuperprodukció is készült itt - példaként említhető a hatalmas sikerrel futott Vaják (Witcher), a Bruce Willis-szel elkészült Die Hard 5, illetve a Scarlett Johansonnal vászonra vitt Black Widow (Fekete Özvegy) is.

A megspórolt pénzek ugyanis produkciónként is dollármilliókban mérhetők.

A Trump által most belengetett javaslat ennek szabna gátat - vagyis komoly csapást is mérne a hazai bérgyártásra.

NFI: folyamatosak az egyeztetések

A filmes támogatások odaítéléséről többek között a Nemzeti Filmintézet hivatott dönteni, melynek vezetője Káel Csaba, aki a filmipart, a hazai filmgyártást kormánybiztosként is ellenőrzi. A kérdéseinkre tehát kormányzati szintről érkezett válasz: mint kiderült, egyelőre nem aggódnak Trump bejelentése miatt.

A magyarországi filmstúdiók jelenleg tele vannak nemzetközi és hazai produkciókkal. Az esetleges, a hazai filmipart is érintő amerikai védővámok részleteinek kidolgozása és bevezetése egy hosszabb folyamat. Addig is további, a magyar filmipar szereplőinek előnyös együttműködési és koprodukciós lehetőségekről egyeztetünk külföldi partnereinkkel világszerte, több kontinensen

- írta kérdésünkre Káel Csaba. Arra azonban nem válaszolt, hogy ha Trump a szokott sebességével hozná tető alá ezt a szabályt is, az hány hazai filmes szakembert érintene, valamint azt sem tudtuk meg, szerintük pontosan mennyire érintené a hazai bérgyártást, ha bevezetik a filmekre és sorozatokra vonatkozó száz százalékos védővámot.

Az látszik, hogy a filmügyi kormánybiztos egyelőre nem aggódok a bejelentés miatt, és a filmgyártás, a partneri kapcsolatok köszönik szépen, élnek és virulnak - ebből a szempontból, ha az amerikai elnök komolyan veszi az egészet, igen érdekes idők jöhetnek a szórakoztatóiparban is.

címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA