Itt a friss toplista, ők most a világ legbefolyásosabb emberei: meglepő nevek az élvonalban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megjelent a TIME magazin 2025-ös TIME100 listája, amely a világ száz legbefolyásosabb emberét sorolja fel. Az összeállításban politikusok, üzletemberek, művészek, sportolók és aktivisták is helyet kaptak, többek között Donald Trump, Serena Williams, Ed Sheeran és Miuccia Prada. A listához minden évben hírességek írnak személyes hangvételű méltatásokat, így az idei kiadásban például Michelle Yeoh, Will Ferrell és Hillary Clinton is tollat ragadott.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK